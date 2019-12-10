В Алтайском селе сгорел единственный магазин. До ближайшего 15 км

Единственный магазин в поселке Лучевом Косихинского района загорелся утром 8 декабря, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам местных жителей, пожарным удалось ликвидировать огонь только ближе к вечеру, так как им приходилось ездить за водой в соседнюю деревню. За это время магазин полностью сгорел. В Лучевом накачать воду не могли из-за отсутствия электричества.
"15 км до ближайшего магазина, и то доехать бывает нереально, дорожники плохо исполняют свою работу. Осталась деревня без хлеба и соли", – отметил автор сообщения.
Комментарии
Ну пусть по интернету заказывают. У них же есть 4g, должно быть, мы же модернизованная страна. Дмитрий Анатольевич столько же трудился по модернизации.
И им нужно вертолётную площадку построить.
Почему-то с крыши загорелось. Бомжи там жили?
Хороший магазин,целый день горел.
Электричества нет,печка топится.Перекал-пожар.Или труба прохудилась.
Дымоход у печки прохудился на чердаке.
А вот, сами виноваты. Нечего было парниковые газы выделять. Нужно в кратчайшие сроки установить налог с печек за парниковые газы. Тогда печки станут экономически невыгодны и таких пожаров не будет.
Вот.
Ну очевидно же - "Мария-Ра".