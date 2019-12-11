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Смотри и ужасайся: как урезан парк имени Ленина в Барнауле

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Член градостроительного совета Алексей Квасов нарисовал схему будущей застройки зеленой зоны. От парка мало что осталось
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Член градостроительного совета Алексей Квасов предоставил amic.ru схему, которая наглядно демонстрирует масштабы строительства на территории парка им. Ленина в Барнауле. От места, где могли бы расти деревья, осталась пара скромных лоскутов. 

Архитектор Алексей Квасов взял за основу фактическую территорию парка 1990-х годов, в котором площадь озеленения равна почти 36,7 га. "Зеленка" закрывает участок храма на Антона Петрова и жилой комплекс. Эта застройка постепенно "откусывала" от парка небольшие кусочки. Позже "резать" стали по-серьезному.

Вторая схема показывает, что под ландшафтный парк осталось только около 12 га. Еще 5,1 га – это зоопарк, 8,4 га – Парк спорта Смертина. А вдоль Антона Петрова вытянулись участки, которые согласно кадастровой карте предназначены для строительства. Самые большие куски – под физкультурно-оздоровительные комплексы.

Что предлагает Минспорт?

Один из таких комплексов на 0,8 га уже представили на градостроительном совете Барнаула. Проект защищал Минспорт края. Деньги под строительство – 125 млн рублей – выделяются по нацпроекту "Спорт – норма жизни".

Министерство указывает, что возведение подобного объекта предусмотрено градостроительным планом Барнаула еще с 1984 года. Причем территория не является рекреацией, а относится к зоне общественно-деловой застройки. ФОК вдохнет жизнь в заброшенную территорию, которая сегодня действительно засорена кленами и не ухожена.

При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Такое же количество высадят на новом месте. Где, когда, какого качества, кто будет ухаживать – неизвестно.

Что еще будет в парке?

Другой проект – футбольный манеж – на участке площадью 4,2 га ранее разрабатывал "Алтайгражданпроект". Его пообещал еще прежнему губернатору края Александру Карлину экс-глава РФС Виталий Мутко, но край так и не получил финансирования. Amic.ru подсчитал, что всего под застройку уйдет более 6 га парка. 

Главный недочет представленного на градсовете проекта – для строительства придется вырубать деревья, и эта территория безвозвратно будет вычеркнута из зеленой зоны города. Депутат АКЗС Сергей Писарев обращает внимание на то, что рядом с компактными зданиями появятся большие парковки. Сам Квасов отмечает, что градсовету не представили расчетов,  которые бы обосновали размещение ФОК именно на Антона Петрова.

"Пугает, что никто даже не пытается найти решения по тактичному размещению спорткомплекса в городе. /.../ Ощущение, что у государства просто есть деньги, есть бизнесмен, который хочет освоить суммы и воткнуть самую дешевую коробку, и не важно куда и как", – заявил он.

Какая судьба у парка им. Ленина?

Сергей Писарев, собственник зоопарка и парка "Лесная сказка", обратился к губернатору Виктору Томенко. Он просит не вырубать участок вдоль Антона Петрова, а передать ее в долгосрочную аренду.

Градостроительный совет ждет предложения от Минспорта по размещению ФОКа на новом участке. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

11.12.2019 09:24
- гость -

Да, мы смотрим и ужасаемся что творит "власть". Им то в Барнауле не жить, он уедут в более хорошие места, а вот жителям всё это останется.

11.12.2019 09:24
- гость -

Футбольный манеж вроде как планировался там при СССР. А сейчас шел разговор о современном спорткомплексе.
Во-вторых, около спортобъектов тоже наверняка будут или останутся деревья, поэтому картинка ни о чем.
В- третьих, не уверен, что городу нужен 2-ой зоопарк.

11.12.2019 09:25
- гость -

Отстаньте уже от городских зеленых зон, задрале, в том районе и так уже дышать нечем, кому, там этот спорткомплекс нужен!?

11.12.2019 09:29
- гость -

Рощу на Солнечной поляне повырубали. В районе остановки "Аптека" Вместо растущих еще недавно деревьев Сложены бетонные плиты.

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