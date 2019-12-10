Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Об этом 10 декабря сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в его окружении.
"Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу", – сообщил собеседник агентства.
По сообщению телеканала РЕН-ТВ, экс-мэр скончался в Мюнхене, где в одной из клиник ему проводили операцию на сердце.
Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. В 2010 году был уволен со своего поста решением президента России Дмитрия Медведева "в связи с утратой доверия". После своей отставки Лужков занялся бизнесом. В 2016 году указом Владимира Путина был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Комментарии
У детей в Великобритании наверное.
Мэр миллиардер
Честный мэр не может быть миллиардером.
и супруга у него очень способная предпринимательница
"...в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце " (с)
Помер Ефим , да и хрен с им...
Соболезнование....Неплохой был человек, да и хозяйственник хороший. Многое из того, что есть в Москве и для москвичей - его заслуга.
10.12.2019 16:44
- гость -
Вот так в оригинале: Умер дед Максим да и *** с ним!
10.12.2019 16:46
- гость -
Соболезнование....Неплохой был человек, да и хозяйственник хороший. Многое из того, что есть в Москве и для москвичей - его заслуга.
Точечная застройка, снесёно около 700 исторических зданий, в том числе и здание «Военторга» и около 80 % строений «Тёплых рядов» На месте снесённых исторических памятников, как правило, строились новые дома. А московские плюшки за счёт обнищания регионов
не важная новость для Алтайского края
А теперь Горбатый! Я сказал - Горбатый!
Не самый плохой мэр был. С большими амбициям. Мир праху.
Нужно горевать. Да чё-та не горюется.
Мелочь, а приятно. Как все остальные "подыматели-с-колен" в гейропскую медицину только верил, ну не в Зюзино же лечиться.
Его любили пчёлы и застройщики. И даже одна женщина - миллиардер.
Строительный бизнес жены цап-царап?