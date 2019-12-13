Без дыр и в бабочке: в чем мужчине встретить Новый год – 2020

Если женщины в этот Новый год должны в прямом смысле сиять, то мужчинам лучше остановиться на сдержанных нарядах без эпатажных аксессуаров. Белая Металлическая Крыса, год которой наступит в 2020-м, не любит в мужчинах излишеств. Есть несколько образов, которые будут уместны на предстоящем празднике.
Классика жанра
В этот Новый год классический костюм будет уместен как никогда. Светлая рубашка, стильный галстук и серебристые запонки обязательно должны дополнить мужской новогодний наряд. Вполне сойдет бабочка красного, бордового, синего или лилового цвета.
Но если обстановка более непринужденная, например, праздник проходит за городом, в доме или на даче, то можно надеть рубашку, свитер и брюки. Или водолазку с брюками. В крайнем случае джинсы, но опять же классические. Никаких дыр и прорезей! Крыса не терпит небрежности.
Цвета этого года: молочный, жемчужный, дымчатый, серебристый и – неожиданно – оттенки красного.
Новогодние узоры
Сегодня в моде разнообразные принты и узоры. Это могут быть животные или растительные мотивы, геометрия в разном сочетании, абстракция, туманности и разводы. Поднимут настроение вещи с тематическими новогодними принтами.
Однако и здесь нужно проявлять аккуратность и не отрываться по полной (во всяком случае в одежде). Обилие рисунков может сделать мужской новогодний образ очень тяжелым или даже вычурным, аляповатым. Достаточно использовать их только в паре предметах одежды. Бабочка с мышками будет писком!
В свободном стиле
Можно надеть любимые джинсы синего или голубого цвета, подобрать к ним оригинальную рубашку цветов этого года. Не забывайте, что потертостей быть не должно, как и любой другой неопрятности.
Вместо джинсов можно надеть слаксы, а с ними – пуловер крупной вязки.
Однако не забывайте, что сдержанность в тонах, к которой так благоволит Белая Крыса, вовсе не означает скуку. Новый год – праздник, когда можно позволить себе почти все и еще немного больше. Немного похулиганить не воспрещается – крыса и сама вовсе не примерная милая зверушка.
Комментарии
В трусах и каске! Но если обратить внимание на рекомендацию :"Цвета этого года: молочный, жемчужный, дымчатый, серебристый и – неожиданно – оттенки красного."
То как вариант в белой металлической каске и красных труселях.