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"Билайн" дарит клиентам скидку 20% на связь в 2020 году

, ИА "Амител"
Целый год и новые клиенты, и абоненты, уже пользующиеся услугами "Билайна", смогут хорошо экономить на безграничном общении

В преддверии Нового года "Билайн" дарит своим клиентам скидку 20%* на услуги связи на целый год. Получить подарок к Новому году могут как новые клиенты, так и абоненты, которые уже давно оценили все преимущества сервисов и услуг "Билайна".

Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении "Мой Билайн" (12+).

"Для наших клиентов – только самое лучшее, – говорит исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду "Билайн" Ирина Лебедева. – Мы активно работаем над качеством связи – в рамках программы по модернизации сети "Билайн" стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев 2019 года по данным Роскомнадзора**, в 2-3 раза выросли скорости мобильного интернета в Москве. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку".

В акции участвуют семейные тарифы и тарифы домашнего интернета "Билайн", чтобы каждый мог выбрать именно то, что нужно. Ежемесячно экономить 20% от стоимости абонентской платы можно при условии подключения или переходе в период с 28 ноября 2019 по 31 января 2020 года на любой из семейных тарифов, среди которых "Семья", "Семья. Акция", "Семья+", "Супер Семья", "Супер Семья+". Скидка действует при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения.

Аналогичные условия актуальны и для пользователей домашнего интернета и "Билайн ТВ" при подключении или переходе на один из текущих тарифов – "Бомбический", "Фантастический", "Бомбический с ТВ", "Фантастический Мах".

Более подробная информация о предложении доступна здесь

* Акция действует с 28.11.2019 г. по 31.01.2020 г. на территории РФ, кроме Республики Крым и города Севастополя, при наличии технической возможности подключения и не суммируется с другими акциями. Срок активации SIM-карты и скидки ограничен. Подключение скидки при переходе с другого тарифа возможно при условии, что средний платеж по тарифу за последние три месяца до даты подключения скидки составил сумму не менее, чем платеж по тарифному плану, на который осуществляется переход (с учетом предоставляемой скидки). Подробнее об организаторе, ограничениях и условиях акции – на beeline.ru

**Данные Роскомнадзор за 10 месяцев 2019 года.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.12.2019 13:05
Filin

если учесть, что с января стоимость услуг возрастет на 20%

11.12.2019 13:20
- гость -

Вот вам и инфляция 3,8%!

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