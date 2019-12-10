Житель Республики Алтай переодевался в платье, чтобы мстить ухажерам бывшей жены

Мужчина 1958 года рождения совершил ряд преступлений из ревности в отношении своей бывшей жены, с которой уже давно не жил, сообщают "Новости Горного Алтая".
Сначала он пьяным пришел домой к возлюбленной и ее несовершеннолетней дочери, ударил потерпевшую бутылкой по голове и угрожал убийством, но женщине удалось вывести его из дома.
Но ревность было не унять, и отчаянный алтаец решил отомстить вероятным ухажерам своей бывшей жены.
В октябре 2018 года он попытался сжечь автомобиль одного из мужчин. Поджог удался, но не совсем: сгорел автомобиль Toyota Camry девушки, которая не была причастна к семейным разборкам. Спустя некоторое время он снова начать мстить и на этот раз, чтобы не раскрыть себя, переоделся в женское платье.
Очевидцы услышали звук битого стекла и увидели женщину, которая разбила окно автомобиля арматурой и закинула внутрь бутыль с горящей жидкостью. Они схватили злоумышленницу, но под платьем их ждал сюрприз. Мужчины быстро сообразили, что это тот же поджигатель, от которого пострадала Toyota.
Суд назначил ревнивцу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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