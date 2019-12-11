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ВТБ создает Лайфстайл платформу

, ИА "Амител"
Лайфстайл платформа от ВТБ объединит различные "бытовые" и финансовые сервисы, которые используются каждый день

На единой платформе будут собраны сервисы вызова такси, доставки еды, бронирования ресторанов, покупки билетов в кино и театр, на спортивные мероприятия, приобретения авиа- и железнодорожных билетов. Из финансовых сервисов будут доступны виртуальные карты, платежи и переводы, кредитные продукты. Инвестиции в проект со стороны ВТБ составят более 2,5 млрд рублей.

Платформа открыта для сотрудничества с лидерами рынка в своих отраслях. Список партнеров и сервисов будет расширяться. Собственный супер-апп платформы будет доступен летом 2020 года.

ВТБ стратегически сфокусирован на расширении своей банковской аудитории в перспективе ближайших трех лет. Платформа станет одной из ключевых площадок для привлечения новых клиентов в банк, в том числе за счет интеграции с приложениями партнеров. Совокупная аудитория группы ВТБ и ее партнеров составляет порядка 50 миллионов активных клиентов.

Планируется, что к концу 2022 года число пользователей Лайфстайл платформы составит порядка 4 млн человек. К этому времени будет выпущено 500 тысяч банковских карт для ее пользователей.

Одним из сервисов Лайфстайл платформы станет "биржа баллов", где клиенты группы ВТБ и компаний-партнеров смогут конвертировать баллы между различными программами лояльности – банка, телеком-оператора, ретейла и других. 

"Запуск Лайфстайл платформы станет важным этапом цифровой трансформации бизнеса банка ВТБ, – отметил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин. – Платформа позволит эффективно привлекать новых клиентов за счет охвата широкого спектра потребностей. Новое приложение будет особенно востребовано представителями молодой аудитории. У них есть интерес не только к финансовым, но и к лайфстайл сервисам, представленным в одном интерфейсе. Уверен, что продукты, созданные на базе новой платформы, смогут сделать решение повседневных задач более удобным".

В октябре 2019 была зарегистрирована компания ООО "Лайфстайл платформа". Генеральным директором назначен Андрей Макаров, ранее руководивший департаментом финтеха МТС.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.12.2019 14:09
- гость -

А там будет кнопочка "На керосин для самолёта Аскер-заде" ?

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