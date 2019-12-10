Военные два дня подряд будут перекрывать трассы в Алтайском крае

Из-за перегона военной техники трассы в Алтайском крае будут перекрыты два дня подряд.
10 декабря движение ограничат на дорогах:
- с 21:20 до 00:20 – н.п. Б. Ключи – н.п. Лесное – а/д Фирсово – Бобровка – н.п. Бобровка;
- с 22:15 до 1:15 – н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 257-й км автодороги Р-256;
- с 22:25 до 1:25 – н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 267-й км автодороги Р-256.
11 декабря ограничение движения будет организовано так:
- с 14:10 до 17:10 – н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – н.п. Бобровка;
- с 14:40 до 17:40 – 257-й км автодороги Р-256 – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино;
- с 14:40 до 17:40 – 267-й км автодороги Р-256 – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 258 км автодороги Р-256.
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