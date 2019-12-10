СМИ установили причину смерти Юрия Лужкова

Юрий Лужков скончался в немецкой клинике во время операции, не приходя в сознание, сообщает Mash.
По информации издания, он прилетел в Германию на плановую процедуру чистки сосудов, но во время операции произошла аллергическая реакция. Скончался экс-чиновник прямо на операционном столе. Также, по данным телеграм-канала, его тело доставят в Москву завтра.
Портал BAZA предоставил свою версию событий. По их версии, Лужков скончался после операции на сердце. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но из глубокого наркоза Лужков выйти не смог – лопнул один из сосудов.
Информацию о смерти Юрия Лужкова подтвердил его помощник, но официальных комментариев о причинах смерти он не давал.
Комментарии
..СМИ установили причину смерти.. Так сейчас СМИ устанавливают причину смерти?
А нам-то что? Это пусть интересуются нерезиновые, златоглавые, белокаменные. Он же у них мэром был.