Глава района в Крыму попала в смертельное ДТП

Глава Черноморского района Людмила Глушко погибла в ДТП 10 декабря, сообщает "КрымИнформ".
Авария произошла около девяти утра на дороге Черноморское – Евпатория. Автомобили KIA и Ford столкнулись "лоб в лоб". Четыре человека, которые находились в обеих машинах, погибли. В том числе Глушко и ее водитель.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сообщили в СК по региону.
Проводится осмотр места происшествия. Для установления обстоятельств и причин трагедии будет назначен ряд экспертиз.
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