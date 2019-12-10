Названо место похорон Лужкова

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.
"Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата и время пока уточняются", – сказал собеседник агентства.
Напомним, что бывший мэр Москвы скончался на 84-м году жизни. По предварительной версии это случилось в Германии после перенесенной операции на сердце. Родственники Лужкова уже договорились о перевозке тела. По данным телеграм-каналов, его перевезут обычным рейсом "Аэрофлота".
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Вот и "утрата доверия".