Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на шведские СМИ.
"С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни", — говорится в сообщении менеджера.
В 2020 году у Фредрикссон диагностировали опухоль мозга. В 2016 году группа прекратила гастроли, так как по словам артистки, врачи рекомендовали ей воздержаться от поездок из-за проблем со здоровьем. Последний альбом под названием "Nu" Мари выпустила в 2013 году.
Комментарии