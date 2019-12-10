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Новости

Барнаульский рецидивист насмерть забил двух человек за то, что его прогнали с пьянки

, ИА "Амител"
В ходе следствия он пытался доказать, что оборонялся
Фото: ivbg.ru

Фото: ivbg.ru

Неоднократно судимый 38-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух лиц, сообщает СК.

Установлено, что в январе 2019 года мужчина освободился из тюрьмы и через месяц познакомился с двумя 49-летними жителями поселка Новосиликатный. После этого в их квартире компания на протяжении двух дней распивала спиртное. 

Между гостем и новыми знакомыми произошла ссора, после которой хозяин жилья выгнал рецидивиста из дома. Через некоторое время преступник вернулся и стал избивать собутыльников. Одному он нанес более 40, а другому более 20 ударов руками и ногами, а также стулом. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия. 

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою частично, утверждая, что товарищи первыми начали его бить, а он просто оборонялся. Следователям удалось опровергнуть эту версию. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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