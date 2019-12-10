Кинокритики составили список худших фильмов 2019 года

Кинокритики журнала Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили списки худших фильмов 2019 года.
Список Дебружа возглавляет картина "Дамбо" режиссера Тима Бертона, на втором месте "Стекло" Найта Шьямалана, на третьем — фильм "Лакиша" Джереми Савилла. Также в этом списке указаны фильмы "Море соблазна" и Yesterday.
Глиберман считает худшим фильмом "Люди в черном. Интернэшнл", за ними следуют "Рождество на двоих", последние полчаса "Однажды в Голливуде" (критику не понравилось то, как Квентин Тарантино переписал историю преступлений американского сектанта Чарльза Мэнсона), "Рокетмен" и "Проклятие Аннабель 3".
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