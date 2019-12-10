Бывший алтайский полицейский получил срок за хищение и продажу оружия

Суд вынес приговор бывшему сотруднику лицензионно-разрешительной работы МО МВД РФ "Алтайский" сразу по нескольким статьям, сообщает СК.
Следствием установлено, что обвиняемый занимал должность старшего инспектора и в его обязанности входил контроль законности приобретения и оборота гражданского оружия. С 2008 по 2012 год он оформлял подложные документы на своих родственников и знакомых, которые незаконно получали его из камеры хранения.
Кроме того, полицейский, используя свое служебное положение, не оформлял надлежащим образом необходимые документы по изъятию оружия, не сдавал его в комнату хранения, а похищал, передавая в последующем иным лицам, в том числе за вознаграждение.
Своей вины он не признал, но тем не менее суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 1 месяца условно.
Комментарии