В Алтайском крае упал спрос на натуральные новогодние елки

Жители Алтайского края стали меньше покупать натуральные новогодние елки и все больше отдают предпочтение искусственным. Об этом рассказал Александр Хомутов, и.о. начальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах управления лесами Минприроды региона.
В связи с этим, по его словам, в крае стали меньше заготавливать елок к Новому году.
"Для сравнения: в прошлом году заготовили 20 тыс. деревьев хвойных пород, а на сегодняшний день – всего 8 тысяч", – говорит Хомутов.
Он также подчеркнул, что заготовка новогодних елей не наносит ущерб лесному фонду Алтайского края. Дело в том, что на елочных базарах в декабре продают верхушки хвойных деревьев, которые срезают во время заготовки древесины, а также деревья, заготовленные в ходе санитарных рубок.
Компания "Алтайлес" в 2019 году к продаже подготовит около двух тысяч елок. Примерно столько у них и раскупают ежегодно, и на этот раз ожидают, что до новогодних праздников товара на складе не останется. Еще шесть тысяч деревьев заготовят арендаторы лесных участков. Елочные базары в Барнауле начнут работать с 15 декабря. Ориентировочная стоимость живой елки в столице края будет начинаться от 600 рублей.
Комментарии
Правильно. Нечего варварство поощрять
Сейчас такие делают искусственные, закачаешься. 25-30 лет отслужит.
заготовка новогодних елей не наносит ущерб лесному фонду Алтайского края
Разумеется! По мнению лесорубов вырубки лесу идут только на пользу.
"в прошлом году заготовили 20 тыс. деревьев хвойных пород, а на сегодняшний день – всего 8 тысяч"
"Просто денег нет"
Дорого эти ваши остатки санитарной чистки , нате что негоже и нужно было выкинуть на тыщщу рэ.
Последние три года ставлю искусственную. Раньше был фанатом натуральных пихт и ставил только их, но! В последние годы цены на ели очень сильно выросли, а качество наоборот упало. В итоге за 1000 рублей лежат полусухие огрызки с пятью ветками. Хорошие живые елки стоят 3-5 тысяч и выше. Единственный минус искусственного дерева это то, что нет запаха хвои, но это компенсируется привезенным из леса лапником. Всё остальное только плюсы... форма идеальная, иголки идентичны, не сохнет, цвет не теряет, не осыпается. И главное! в первых числах мая вам не нужно её выносить. Разобрали и забыли.
Цены-то бешеные на натуральные ёлки. За 600 можно только 1,5 метровую и лысую купить. Нормальная стоит 1500 рублей. Искусственных нормальных практически нет. Допустим, купили за 6 штук ёлку, а куда её потом убирать? Даже на балконе в собранном виде не поместится.
Производство искусственных наносит горааааздо больший ущерб природе
И главное! в первых числах мая вам не нужно её выносить. Разобрали и забыли.
зачем так усложнять? я вообще ее не убираю
11.12.2019 11:02
- гость - Главный бизнесмен по елкам отписался. Искусственная елка идеальной формы, такую натуральную не найдешь, а если и найдешь то есть ли смысл платить дорого? Для запаха веток хватит. Не те зарплаты что бы на каждый праздник выкидывать денег, а в последнее время даже тенденция есть навязывания дополнительных праздников чуждых нашим дедам, хоть хелоуин хоть валентиновы дни. Ну тут выигрывают конечно "магазины" с подобной атрибутикой, грех не вводить в массы. С практической точки зрения искусственная елка.
Сейчас уже есть хорошие и недорогие искусственные. Я ставлю 180 см елку, такие сейчас в РФ не дороже 3500тысяч стоят.
Не спрос упал, а ценник конский.
Заказная статься производителей искусственных елок. Вы только подумайте, сначала искусственная елка, потом резиновая ж...
мы может быть и рады натуральной елочке, но то, что продают, это не елки... Заготавливают их в сентябре-октябре, потом они неск месяцев лежат , когда покупаешь такую елку, домой приносишь, радуешься, а она через 2 дня обсыпалась, запах пропал, вот радость то, выметать иголки ежедневно из под нее, хоть поливай, хоть нет, без толку, выкинуть уже хочется сразу 1 января.
11.12.2019 11:26
гость И опять резиновая ж.... выигрывает. Она идеальной формы, раз купил и не надо тратить денег на моложавых гурий, а с возрастом может надо то и 5 минут, а с живой работай пол часа, а то как то неудобно 5 минут тратить -жена обидится, а при любовнице и вообще стыдно. Я бы не был на вашем месте таким категоричным молодой человек.
ХЗ давно уже искусственная
1. Кроме того бизнеса - который выращивает елки на своей территории для продажи, есть черный бизнес - которые выпиливают молодняк.
2. Искусственную можно ставить в начале декабря
3. Продажа Ёлок - это как бизнес с тюльпанами на 8 марта = кхе
4. Пусть елочки растут в лесу и звери бегают по лесу (а не на упитанных дамах в виде шубы)
11.12.2019 11:02
- гость -
))) елку в собранном виде на балконе?))))
в гараж увезите, разбираются они все
елка сейчас хорошая от 6 до 12
купил и забыл, 4 сезон уже = можно сказать отбилась
11.12.2019 11:51
- гость -
Вот кстати да. Даже ветки - и те желтеют и осыпаются почти сразу, хотя вроде в воду ставишь. Наверное, поеду в лес да подберу там сломанные сосновые веточки - они, наверное, и то дольше простоят.