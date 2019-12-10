Номинант на Нобелевскую премию мира назвала Рамиля Шамсутдинова героем

Номинант на Нобелевскую премию мира 2005 года Элла Полякова назвала расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова героем, сообщает Ura.ru.
"Рамиль Шамсутдинов, можно сказать, ценой своей жизни заявил о проблемах с дедовщиной в армии, поэтому он и герой нашего времени. Почему-то никто сейчас не пытается его понять. Все смотрят на случившееся только с одной стороны: что он расстрелял людей. Это неправильно. Он собой пожертвовал в этой ситуации. Ему ведь всю жизнь с этим жить", – рассказала она агентству. Правозащитница считает, что стрелок стал главной жертвой бойни.
Отцу Рамиля она предложила обращаться за юридической помощью в организацию "Солдатские матери Санкт-Петербурга", председателем которой она является.
Напомним, что массовое убийство произошло в забайкальской воинской части 25 октября. Срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и застрелил восемь человек. Еще двое выживших до сих пор находятся в госпитале.
Комментарии
- Какая она мать солдатских матерей???? Она готова заступаться за убийцу. которому место только в тюрьме строго режима и пожизненно. Если он 4 месяца не смог выполнять требования офицера, пусть поучиться это делать в тюрьме. УЖЕ за 9 жизней ребят . многие из которых были друзьями убийцы она не заступается. , а убийца_- герой. ОТДАТЬ бы его родителям ребят, которых он убил, пусть бы они судили его.
налицо вышеупомянутые слова, принадлежат местным любителям самосуда!
А те ли приказы отдавал офицер, если его в первых рядах завалили?