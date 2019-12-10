Опубликован список наиболее лавиноопасных дорог в Республике Алтай

Из-за большого количества снега и потепления в Республике Алтай существует риск схода снежных лавин на автомобильные трассы, сообщает портал "Новости Горного Алтая". Самая неблагоприятная обстановка может сложиться в Улаганском, Чойском, Майминском и Шебалинском районах.
В список наиболее лавиноопасных трасс, опубликованный МЧС, вошли следующие дороги:
- объездная дорога Горно-Алтайск – Майма (3-й км);
- автомобильная дорога Горно-Алтайск – Чоя – Турочак (участки у села Кызыл-Озек и между селами Чоя и Советское);
- Чуйский тракт – участки между селами Камлак и Черга в Шебалинском районе – 506-508-й км, у села Чибит и на 784-785-м километре в Улаганском районе;
- автомобильная дорога Акташ – Улаган (5-10-й км).
Спасатели просят водителей воздержаться от поездок в высокогорные районы.
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