Глава Сбербанка заявил о "золотом времени" для ипотеки

Герман Греф заявил, что в виду снижения ставок и инфляции на рынке сейчас "золотое время" для получения ипотеки, передает РИА "Новости".
"Мне кажется, что сейчас наступает золотое время для ипотеки – ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру", – сказал он.
Также глава Сбербанка добавил, что ухудшения с ипотечными кредитами не наблюдается.
"Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растет, мы видим, что емкость этого рынка велика", – заключил Греф.
Ранее он сообщал о планах ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в 2020 году.
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