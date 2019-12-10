Сноубордист упал головой в сугроб и погиб в Шерегеше

В Шерегеше погиб сноубордист, спускавшийся с горы, сообщает "Сибдепо". По информации областного СК, 33-летний мужчина приехал на отдых из Новокузнецка.
"По предварительным данным, мужчина катался по "пухляку" на необорудованной трассе, провалился в сугроб с головой и не смог выбраться. Предварительная причина смерти – асфиксия", – рассказали в ведомстве.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
С начала горнолыжного сезона в Шерегеше спасатели уже несколько раз выезжали на оказание помощи туристам, получившим различные травмы, но смертельных случаев ранее не было.
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