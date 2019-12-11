Коммунисты выдвинули своего кандидата на пост главы Барнаула

10 декабря крайком партии "Коммунисты России" выдвинул Александра Андрющенко кандидатом на должность главы Барнаула.
"Мы считаем, что в столице нашего края главой города должен стать настоящий хозяйственник, человек, вкладывающий все силы в развитие города, улучшая жизнь простых людей, а не набивать карманы, грабя население тарифами ЖКХ, закрытием больничных пунктов, экономя на многодетных семьях. Опыт, мудрость и честность нашего кандидата послужит верной опорой трудящимся и наведет порядок во всех эшелонах власти, создаст социальные лифты, где у каждого молодого человека есть будущее", – прокомментировал выбор кандидатуры представитель партии.
Вместе с Алтайским крайкомом партии кандидат разработал программу "Город социального равенства".
Андрющенко Андрей Викторович родился в 1969 году в городе Ангарске Иркутской области. Имеет высшее образование по специальности "государственное и муниципальное управление", кандидат экономических наук.
Работал на различных должностях в АО "Алтайэнерго" и АО "Кубаньэнерго", также преподавал в вузе.
Комментарии
"грабя население тарифами ЖКХ" а разве мэр повышает тарифы?