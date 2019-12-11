Урбанисты назвали Бийск самым некомфортным для жизни городом России

Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе. Предпоследнее место в рейтинге занял Бийск.
Результаты исследования разместило издание РБК. Правда, в нем указаны только 10 лучших городов страны и 10 худших. В интегральный рейтинг российских населенных пунктов вошли 100 городов с населением выше 173 тыс. человек. Каждый мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп: качество среды и стоимость услуг.
Последние три места заняли Севастополь, Бийск и Уссурийск. Самым комфортным стал Краснодар. Отмечается, что он активно развивается в последние 10-15 лет. Кроме того, в этом городе благоприятный климат и доступное по стоимости жилье.
Второе место занял Сургут. На третьей строчке – Санкт-Петербург с низкими расходами на коммунальные услуги, неплохой экологической ситуацией и хорошей обеспеченностью жильем. При этом эксперты указывают на неблагоприятное соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья.
В десятку лидеров также вошли Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь. Замыкают список Бийск и Уссурийск. Москва заняла в рейтинге 52-е место.
Комментарии
русофобы! Это же НАУКОГРАД!