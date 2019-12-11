Урбанисты назвали Бийск самым некомфортным для жизни городом России

Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе. Предпоследнее место в рейтинге занял Бийск.
Результаты исследования разместило издание РБК. Правда, в нем указаны только 10 лучших городов страны и 10 худших. В интегральный рейтинг российских населенных пунктов вошли 100 городов с населением выше 173 тыс. человек. Каждый мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп: качество среды и стоимость услуг.
Последние три места заняли Севастополь, Бийск и Уссурийск. Самым комфортным стал Краснодар. Отмечается, что он активно развивается в последние 10-15 лет. Кроме того, в этом городе благоприятный климат и доступное по стоимости жилье.
Второе место занял Сургут. На третьей строчке – Санкт-Петербург с низкими расходами на коммунальные услуги, неплохой экологической ситуацией и хорошей обеспеченностью жильем. При этом эксперты указывают на неблагоприятное соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья.
В десятку лидеров также вошли Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь. Замыкают список Бийск и Уссурийск. Москва заняла в рейтинге 52-е место.
Комментарии
русофобы! Это же НАУКОГРАД!
Бийск впереди планеты всей! Правда с конца, но это жизнь и реальность.
Администрация во всю старается. Скоро Бийск будет на первом месте, с конца, с такими темпами.
Череповец в десятке? Может что-то поменялось, но дым от металлургического завода всех цветов радуги, накрывающий весь город, - самое яркое впечатление, которое я испытал во время ж/д вояжа в С.Петербург на подъезде к Череповцу
09:21, скорее НАРКОград!
11.12.2019 09:30
- гость -
Они смотрели тупо по притоку-оттоку населения. Правда, причем здесь комфортность проживания, я тоже не понял.
комфортность проживания, я тоже не понял.
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Народ стремится туда, где комфортно и уезжает, оттуда, где не комфортно? Не?
11.12.2019 09:51
- гость -
Хошь сказать, что в Сургуте оченно комфортно? Там даже в июне часто бывает снег.
Бийск теперь официально получил звание Дна. Поздравляю бийчан с этим высоким званием. Они долго и мужественно шли к этому. Воистину достойны.
11.12.2019 10:02
- гость -
Хошь сказать, что в Сургуте оченно комфортно? Там даже в июне часто бывает снег.
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Там уровень жизни выше. Уровень жизни определяет комфорт. В бийске работать негде, зарплаты низкие, климат плохой, цены высокие.
11.12.2019 10:18
- гость -
Это в Бийске плохой климат? От него до всероссийского курорта всего 60 км.
И насчет цен - на Севере они выше примерно в разы.