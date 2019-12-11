Фото: "Инстаграм"
Доктор Сара Грей является уважаемым членом тату-сообщества в Австралии и при этом практикующим врачом. Впервые она села в кресло мастера в 16 лет. Сейчас ей 30 и она до сих пор продолжает делать новые татуировки.
В Интервью Daily Mail девушка рассказала о том, что ее внешность совершенно не мешает работе, но доставляет трудности в повседневной жизни. Прохожие часто смотрят на нее осуждающе и принимают за сумасшедшую. Продавцы в магазинах не обращают на нее внимания и предпочитают клиентов, которые выглядят "солиднее".
"Я зашла в магазин купить дизайнерские туфли, но консультанты ко мне ни разу не подошли и даже не смотрели мне в глаза, – рассказывает Сара. – В итоге они потеряли клиента, а я сэкономила 1000 долларов".
Однажды муж Сары пригласил ее на свидание в дорогой ресторан, но администраторы попросили их освободить столик, мотивируя свое требование негласными правилами о татуировках.
Несмотря на это, девушка рада тому, что разукрасила свое тело. По ее словам, это помогло ей найти вторую половинку и сделало жизнь лучше. В будущем она планирует нанести еще несколько тату.
Комментарии
Красотка.
раскабаневших и целлюлитных мамань из родительских комитетов - просьба не беспокоить.
у нас бы загнобили ее маргариновые бабищи и яжемамки
Она красотка и без своих "картин". Дело то нехитрое, легла и жди пока нарисуют.
И что вы два коментатора женинились бы на такой или лечиться к ней пошли с чем нибудь серьезным???
Что-то сомневаюсь.
Красивая докторша.
Да пошли бы и даже женились. Тату лучше чем сальце наеденное на диване, а бестолочью в профессии и без татуировок можно быть
Судя по партакам, помотала жизнь бабёнку
Срамота!!!
Девушка симпатичная. Но наколки это лишнее. Могла бы уже и халат докторский нарисовать.
Доктор Сара Грей – самый татуированный врач в мире
ну, да, отметку поставить негде, как и у другой Грей - Саши...
А как там Саша?
11.12.2019 10:01
- гость -
Да пошли бы и даже женились.
Да вы гурман собирающий объедки
Прохожие часто ... принимают за сумасшедшую.
Так и есть. В старости красотка будет.
Никакой связи между лишним весом и татуировками нет
Честно, мне было бы стремно иметь жену в портаках, как и курящую женщину. Но я не исключаю тот факт, что если бы я "варился" в той среде где это норма, то скорее всего мне это бы не "резало" глаза. Осуждать выбор человека нет смысла будь то портаки, веганство и др. Здесь скорее главный факт это наличие профессиональных качеств как специалиста. А то что он ходит без уха, да и фиг с ним, зато геморрой хорошо лечит, чем тот лощенный тип с запахом духов, идеальной американской улыбкой который брезгует сделать массаж простаты, и халтурит.