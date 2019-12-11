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Доктор Сара Грей – самый татуированный врач в мире

, ИА "Амител"
Девушка рада тому, что украсила свое тело

Фото: "Инстаграм"

Доктор Сара Грей является уважаемым членом тату-сообщества в Австралии и при этом практикующим врачом. Впервые она села в кресло мастера в 16 лет. Сейчас ей 30 и она до сих пор продолжает делать новые татуировки. 

В Интервью Daily Mail девушка рассказала о том, что ее внешность совершенно не мешает работе, но доставляет трудности в повседневной жизни. Прохожие часто смотрят на нее осуждающе и принимают за сумасшедшую. Продавцы в магазинах не обращают на нее внимания и предпочитают клиентов, которые выглядят "солиднее".

"Я зашла в магазин купить дизайнерские туфли, но консультанты ко мне ни разу не подошли и даже не смотрели мне в глаза, – рассказывает Сара. – В итоге они потеряли клиента, а я сэкономила 1000 долларов".

Однажды муж Сары пригласил ее на свидание в дорогой ресторан, но администраторы попросили их освободить столик, мотивируя свое требование негласными правилами о татуировках.

Несмотря на это, девушка рада тому, что разукрасила свое тело. По ее словам, это помогло ей найти вторую половинку и сделало жизнь лучше. В будущем она планирует нанести еще несколько тату.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.12.2019 09:47
- гость -

Красотка.
раскабаневших и целлюлитных мамань из родительских комитетов - просьба не беспокоить.

11.12.2019 09:49
- гость -

у нас бы загнобили ее маргариновые бабищи и яжемамки

11.12.2019 09:50
- гость -

Она красотка и без своих "картин". Дело то нехитрое, легла и жди пока нарисуют.

11.12.2019 09:51
- гость -

И что вы два коментатора женинились бы на такой или лечиться к ней пошли с чем нибудь серьезным???
Что-то сомневаюсь.

11.12.2019 09:59
- гость -

Красивая докторша.

11.12.2019 10:01
- гость -

Да пошли бы и даже женились. Тату лучше чем сальце наеденное на диване, а бестолочью в профессии и без татуировок можно быть

11.12.2019 10:11
.

Судя по партакам, помотала жизнь бабёнку

11.12.2019 10:20
Я

Срамота!!!

11.12.2019 10:31
- гость -

Девушка симпатичная. Но наколки это лишнее. Могла бы уже и халат докторский нарисовать.

11.12.2019 10:36
- гость -

Доктор Сара Грей – самый татуированный врач в мире

ну, да, отметку поставить негде, как и у другой Грей - Саши...

11.12.2019 10:37
- гость -

А как там Саша?

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