WADA не будет отбирать МЧМ по хоккею с шайбой у городов Сибири

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.
По данным информационного агентства, санкции в отношении России не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира.
"Возрастные чемпионаты мира не учитываются", – заявил Джонатан Тейлор.
Глава федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что нельзя переносить турнир из Сибири. Также он выступил за сохранение в 2023 году ЧМ по хоккею в Санкт-Петербурге.
Омск и Новосибирск активно готовятся к турниру среди молодежи. В обоих городах строят новые арены.
Кроме молодежного хоккейного первенства в Сибири были запланированы матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года (Новосибирск, Кемерово, Красноярск) и первенство мира по борьбе (Красноярск). Барнаул, как и ожидалось, примет в 2021 году этап Кубка мира по гребле.
Комментарии
А Россия на этом ЧМ тоже под белым флагом выступать будет?
Вряд ли. Для IIHF решения ВАДА не закон.