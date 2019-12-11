Владимир Путин прокомментировал приговоры участникам "московского дела"

Владимир Путин поделился своим мнением по поводу приговоров за брошенные "пластиковые стаканчики". Он отметил, что нельзя допустить превращения мирных протестов в беспорядки, пишет RT.
"Бросил какой-то там пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил – ничего, потом пластиковую бутылку – опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого", – заявил президент.
При этом он добавил, что граждане имеют право на выражение собственной позиции, но делать это нужно в рамках закона. Людей, которые искренне любят Россию, по словам главы государства, нужно поддерживать, а среди тех, кто выражает протесты, таких людей много.
Комментарии
Сказочный!
Нужно было и дальше развивать эту мысль.
Сегодня человек подумал плохо про представителя органов власти – ничего, завтра сказал плохо про представителя органов власти - опять ничего, потом уже бросит пластиковый стаканчик...
Ну вывод вы поняли
Паренек пущай Конституцию откроет хоть раз в жизни, а ведь он её ГАРАНТ (как бы). А на деле стравливает полицию и население. Граждане имеют право на протест, это право глумливо попирается, а на суд оказывается давление - никакой независимый судья за стаканчик четыре года не даст!
Демагогия. Люди и выходили на улицы в рамках закона, но выразить им своё мнение власть, панически боящаяся остаться не у дел, не дала. А потом за это же и жестоко преследует. Трус. И в хоккей играть не может.
Трепло.
достойный ответ!!!
при всем этом - что граждане имеют право на выражение собственной позиции пояснил бы.
Но вот парадокс - за это существо население голосует - значит и мы сами такие же?!
Ты что говорил?!.. Ты какие клятвы давал?!.. .......
Каждый гражданин имеет право выражать своё недовольство властью. Если власть разрешит. Но власть не разрешает. Приходится гражданину брать в руки пластиковые стаканчики.
В очередной раз правовым нигилистам объяснено очевидное - вы имеете право на протест при соблюдении законов РФ. При нарушении вами законов власть не то что имеет право, а обязана это нарушение пресечь.При оказании неповиновения пресечению нарушения закона к вам сначала будут применены силовые методы воздействия, а затем судебное преследование. И хоть захлебнитесь своим дерьмом и желчью так будет. Потому что народ России, в свою очередь, имеет право на спокойную жизнь. А несколько процентов сетевых крикунов не являются выразителями мнения народа.
Любой врач скажет что не слишком высокую температуру сбивать нельзя - это обычное сопротивление организма. Если сбивать - то можно уничтожить свой иммунитет
11.12.2019 11:13
- гость -
ты не только не умеешь играть в хоккей, ты даже жопу нормально вытереть не можешь.