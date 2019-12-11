Сотрудники ФСБ провели обыск в администрации Михайловского района

10 декабря оперативники ФСБ провели обыск с выемкой документов в администрации Михайловского района, сообщают "Вести Алтай".
По неподтвержденной информации мероприятие может быть связано с проверкой сельскохозяйственного продовольственного кооператива "Прогресс", расположенного в селе Бастан. "Вести" отмечают, что на предприятии была запущена процедура банкротства.
В Федеральной службе безопасности по Алтайскому краю обыски подтвердили, но подробностей пока нет.
Комментарии
Давно пора. Глава администрации там совсем берегов не видит, жители возмущаются, а что толку