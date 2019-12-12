Как с пользой для здоровья провести новогодние праздники на Алтае

Много ли времени в этом году вы посвящали себе? Следили за здоровьем? Отдыхали? Если нет, то в декабре еще есть возможность оставить все проблемы уходящего года позади, выделить для себя и своих близких время для качественного лечения и отдыха.
Санатории "Барнаульский" прекрасно знают и любят не только жители Алтайского края, но и всей России. "Барнаульский" имеет статус многопрофильной климатобальнеогрязевой здравницы высшей квалификационной категории. Здесь вы можете пройти лечение по следующим направлениям:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- опорно-двигательного аппарата;
- нервной системы;
- органов дыхания, лор-органов;
- почек и мочевыводящих путей;
- желудочно-кишечного тракта;
- эндокринной системы;
- гинекологии;
- заболевания кожи.
Мощная лечебно-диагностическая база, уникальные методики, высококвалифицированные специалисты, знания и умения которых возвращают здоровье отдыхающим. Разнообразие процедур, индивидуальный подход к каждому клиенту, применение традиционных и инновационных методов лечения делают процесс оздоровления максимально эффективным.
Гордость санатория – спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, спортивным залом с современным антитравматическим покрытием, термокомплексом с финской и турецкой саунами. На территории санатория располагаются Тропа здоровья, терренкуры, лыжная трасса.
Питанию в санатории "Барнаульский" уделено особое внимание, к услугам отдыхающих более десяти различных диет. Мы готовы удовлетворить вкусы самого взыскательного гурмана.
В век постоянных перегрузок патологии позвоночника стали одним из наиболее распространенных заболеваний. В санатории "Барнаульский" действует вертеброневрологический центр, где пациенты с заболеваниями позвоночника получат комплексную терапию, вновь обретут свободу движений, избавятся от остеохондрозных болей, пройдут реабилитацию после операции на позвоночнике.
Своих постоянных и новых гостей спешим порадовать – мы уже готовы к встрече Нового года! Вас ждут зажигательные ведущие города, конкурсы, призы, танцевальные коллективы. Кульминацией вечера станет фейерверк. Если вы еще не определились, где отметить Новый год, мы будем рады видеть вас у нас.
Санаторий "Барнаульский" – идеальное место для лечения и отдыха! Спешите забронировать путевку именно сейчас и воспользоваться нашими уникальными предложениями.
Санаторий "Барнаульский"
г. Барнаул, ул. Парковая, 21-А
Отдел реализации путевок: тел. (385-2) 20-22-88, 20-22-66
www.san-barnaul.ru
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.