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Активисты назвали самые опасные пешеходные переходы в Барнауле

, ИА "Амител"
В Алтайском крае в год на дорогах гибнет более 200 человек

Активисты барнаульского отделения ЛДПР вышли на улицы с плакатами, призывающими водителей быть осторожнее у пешеходных переходов. Речь идет о плохо освещенных местах, представляющих реальную угрозу для горожан в темное время суток. 

Как пояснили в реготделении, это участки улиц Малахова, 95, Ядринцева, 78, Гущина 154/2,  Юрина, 271а, Г. Исакова, 247, Восточная, 113, Юрина, 168з, Глушкова, 2, 80-й Гвардейской Дивизии, 40, пр. Космонавтов, 4е.

"Люди в черном" должны позаботиться о своей безопасности и помочь водителям. В соответствии с пунктом 4.1 ПДД, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Их использование снижает количество ДТП с участием пешеходов более чем на 65%", – пояснил суть акции и. о. координатора Барнаульского отделения ЛДПР Александр Лукашенко.

В Алтайском крае в ДТП в год гибнет более 200 человек. Это примерно крупный авиалайнер. При этом в Барнауле за прошедший год статистика улучшилась.

Ранее блогер Илья Варламов раскритиковал алтайские власти за идею закрыть часть пешеходных переходов. К слову, небезопасных в городе зебр много.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.12.2019 10:31
- гость -

Одувану конечно из Москвы виднее, ага

11.12.2019 10:43
АБОРИГЕН

И без Варламова понятно, что инфраструктура города опасна, устарела лет на 40 и не соответствует современным международным требованиям. Убивают именно ошибки допущенные при проектировании (если у нас вообще этим кто-то занимается) улиц и организации дорожного движения.
Безопасность не должна зависеть от личностных характеристик водителя его гормонального фона, выспался он или нет, пьяный или трезвый, внимательный или нет. Инфраструктура ФИЗИЧЕСКИ не должна позволять водителю совершить критические и сверхкритические ошибки.
Необходимо принятие опробованной и зарекомендовавшей себя концепции Vision Zero (программа по повышению безопасности дорожного движения в том числе).
А пока, большая часть обывателей и к сожалению специалистов в своих рассуждениях при очередном ДТП не могут вырваться из системы водитель-пешеход. Этот водятел куда-то летел, а та курица куда-то бежала, вот и всё на что способна "народная" аналитика, разобраться в том почему летел и куда бежала, тяму почему-то не хватает даже у специалистов, что весьма грустно.

11.12.2019 10:57
- гость -

А сейчас еще и снег посваливали около переходов и перекрестков, что не видно из-за них ничего.

11.12.2019 11:07
- гость -

Люди!!! переходящие дорогу через Попова, начиная от ЗСВ и до Трактовой - вы невменяемые??? бегаете как зайцы в кромешной темноте все как один в абсолютно темной одежде без намека на светлую полоску хотя бы! И очевидно уверенные в своей правоте, т.к. вообще не смотрите остановился авто или нет. Да вас блин не видно, поймите вы это!

11.12.2019 11:25
АБОРИГЕН

11.12.2019 11:07
- гость
Значит скорость автомобиля надо снизить до уровня позволяющего водителю своевременно среагировать на пешеходов появляющихся на данном участке дороги.

11.12.2019 11:50
- гость -

11.12.2019 11:07
- гость -
Вы на себя посмотрите - когда НЕ темно. На пешеходных переходах на той самой Попова и не от ЗСВ до Трактовой, а от Власихинской до Трактовой - вместо того, чтобы остановиться, вы на газ давите. Просто тупо не пропускают.

11.12.2019 12:02
- гость -

Есть пешеходные переходы различных видов (не регулируемые, регулируемые и т.д)
переход от одного вида к другому определяется техническим регламентом (ТР) (стандартами).

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