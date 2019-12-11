Активисты назвали самые опасные пешеходные переходы в Барнауле

Активисты барнаульского отделения ЛДПР вышли на улицы с плакатами, призывающими водителей быть осторожнее у пешеходных переходов. Речь идет о плохо освещенных местах, представляющих реальную угрозу для горожан в темное время суток.
Как пояснили в реготделении, это участки улиц Малахова, 95, Ядринцева, 78, Гущина 154/2, Юрина, 271а, Г. Исакова, 247, Восточная, 113, Юрина, 168з, Глушкова, 2, 80-й Гвардейской Дивизии, 40, пр. Космонавтов, 4е.
"Люди в черном" должны позаботиться о своей безопасности и помочь водителям. В соответствии с пунктом 4.1 ПДД, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Их использование снижает количество ДТП с участием пешеходов более чем на 65%", – пояснил суть акции и. о. координатора Барнаульского отделения ЛДПР Александр Лукашенко.
В Алтайском крае в ДТП в год гибнет более 200 человек. Это примерно крупный авиалайнер. При этом в Барнауле за прошедший год статистика улучшилась.
Ранее блогер Илья Варламов раскритиковал алтайские власти за идею закрыть часть пешеходных переходов. К слову, небезопасных в городе зебр много.
Комментарии
Одувану конечно из Москвы виднее, ага