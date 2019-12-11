За год онлайн-торговля в Алтайском крае выросла в 1,5 раза

Пока интернет-торговля в России занимает только 5% от всего оборота розницы. Но, как выяснил amic.ru у заместителя гендиректора Ozon Марии Заикиной, продажи в Сети активно увеличиваются, в том числе в Алтайском крае. За последний год только у этого магазина – в полтора раза. Чаще всего покупают детские товары, но ассортимент растет.
Первое место по количеству покупок на Ozon среди городов Алтайского края занимает Барнаул, второе – Бийск, за ним следует Рубцовск. 80% клиентов Ozon, в том числе из Алтайского края, выбирают предоплату заказов. "Это говорит о растущем доверии российских покупателей к интернет-продавцам", – считает Мария Заикина.
Чаще всего клиенты из Алтайского края приобретают на Ozon детские товары, книги и продукты питания. Появляются новые привычки. Например, в декабре часто покупают искусственные ели. В каждый третий заказ добавляют наборы елочных шаров и мишуру. 20% клиентов из Алтайского края предпочитают не самые дешевые наборы.
Мария Заикина отмечает, что развитие интернет-магазинов напрямую связано с сервисом доставки. Когда внедряют доставку в течение 48 часов – количество заказов резко вырастает. "Пока в Алтайском крае сеть пунктов выдачи и постаматов Ozon охватывает крупные города. В Барнауле работает 26 пунктов выдачи заказов и 17 постаматов, доставку покупок клиенты также могут оформлять в 40 отделениях "Почты России".
Ozon планирует расширить количество точек выдачи заказов в Алтайском крае за счет сотрудничества с местными предпринимателями. Им предлагают ряд мер поддержки: финансирование стартовых затрат, специальные программы обучения персонала и другие.
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