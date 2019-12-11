Россияне рассказали, какую зарплату они считают справедливой

Большинство россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей (35%), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Общественной палаты, в котором принимали участие 674 человека.
Доход в размере 40-50 тысяч считают справедливым 31% опрошенных, 30-40 тысяч рублей – 20% респондентов, а 21-30 тысяч – 10%.
Из-за разницы в доходах 60% россиян чувствуют несправедливость. Например, неравенство в доступе к медицинским услугам ощущают 49% респондентов, территориальное неравенство – 38%, неравенство в доступе к культурным объектам – 8%.
13% опрошенных пожаловались на невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких.
Комментарии
А от кого эти россияне ждут справедливости, до тех пор пока они не определятся, никакой справедливости не будет!