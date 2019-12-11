Образовательные программы АлтГТУ стали одними из лучших по всей России

Лучшими стали тринадцать образовательных программ Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова:
07.03.01 – "Архитектура";
08.03.01 – "Строительство";
09.03.01 – "Информатика и вычислительная техника";
09.03.03 – "Прикладная информатика";
09.03.04 – "Программная инженерия";
09.04.01 – "Информатика и вычислительная техника";
10.03.01 – "Информационная безопасность";
13.03.02 – "Электроэнергетика и электротехника";
13.03.03 – "Энергетическое машиностроение";
13.04.02 – "Электроэнергетика и электротехника";
13.04.03 – "Энергетическое машиностроение";
15.03.01 – "Машиностроение";
23.03.01 – "Технология транспортных процессов".
Как отмечают эксперты конкурса, эти программы отличают высокий уровень подготовки специалистов, профессионализм профессорско-преподавательского состава, хорошее материально-техническое обеспечение учебного процесса, высокий уровень и объемы выполнения финансируемых научно-исследовательских работ, востребованность выпускников на производстве.
Программы выбирались среди однопрофильных программ высшего профессионального образования, реализуемых российскими вузами, и среди всех программ, реализуемых в российских регионах. В экспертном голосовании было задействовано более четырех тысяч человек, имеющих заслуженное признание в России и за рубежом. Экспертами конкурса стали ректоры ведущих российских вузов, специалисты по их государственной и общественно-профессиональной аккредитации, руководители крупнейших предприятий и организаций регионов, кадровых агентств и центров занятости.
Все лучшие образовательные программы вошли в справочник с одноименным названием, издание которого инициировали журнал "Аккредитация в образовании", Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации (Нацаккредцентр) и Гильдия экспертов профессионального образования.
Комментарии
и почему же тогда качество образования в алтгту ниже плинтуса?
11.12.2019 16:10
! Вы путаете с АГУ. Там аттестация на бумаге лучше, входят по рейтингам опять же на первые места. А по факту если конкурсы, "олимпиады" то "задрыпанный" политех делает всех. И потом специалист с политеха будет по грамотней чем с другого вуза.Это факт.
11.12.2019 16:15
- гость -
я не путаю никого ни с кем, агу по рейтингам выше, увы, а про делает всех, если вы под всеми подразумеваете остальные пту барнаула то наверное делает, а если вы про вузы россии то алтгту в такой жопе что и не видно его
Опять Политех надрал АГУ, в очередной раз. А как лучшее учебное заведение, так всегда почему-то АГУ.
11.12.2019 16:37
!
агу по рейтингам выше, увы,
Да вы шо? Может расскажете, кого он выпустил из известных людей?
У Политеха таких выпускников несколько страниц.