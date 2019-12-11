Праздничный переполох: где найти все необходимое к Новому году

Приближается Новый год, а с ним и традиционная праздничная суета. Возникают вопросы: что подарить близким, чем украсить квартиру, где купить гирлянды и игрушки? И главное – как все успеть?
Возможность приобрести все необходимое в одном месте существенно экономит время. Поэтому жителям краевой столицы предлагается посетить новогоднюю ярмарку, организатором которой выступает АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", или хорошо известный барнаульцам рынок на Космонавтов, 59.
Одним из самых популярных новогодних подарков являются сладости. Предприниматели рынка позаботились о выборе сладких кульков. На ярмарке представлен большой ассортимент кондитерских изделий: от известных, полюбившихся с детства марок, до конфет от новых производителей, с необычными вкусами и оригинальными упаковками. Кроме того, покупатели могут самостоятельно сформировать сладкие подарочные наборы с учетом индивидуальных предпочтений.
Ярмарка богата не только сладостями. Предприниматели рынка основательно и вдумчиво подбирали ассортимент товаров, чтобы жители города нашли "тот самый" подарок. А для создания новогодней атмосферы в доме на рынке предлагаются гирлянды, товары с символом года, елки и елочные украшения.
Дарить подарки – добрая традиция, которая позволяет создавать волшебство своими руками. Новогодний подарок, выбранный с любовью, оставит яркие впечатления и на долгое время зарядит положительными эмоциями и дарителя, и одариваемого. На новогодней ярмарке на Космонавтов, 59, все готово к созданию новогодних чудес.
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