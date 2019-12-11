В Великобритании у 16 процентов потребителей умные счетчики привели к росту счетов

В Великобритании исследования показали, что после установки интеллектуальных приборов учета у 53% владельцев новых счетчиков вообще не изменилось потребление электроэнергии, у 16% счета оно возросло и только 3% домохозяйств стали платить за электричество меньше обычного. Такие цифры выведены по результатам опроса, проведенного исследователями Consumer Intelligence for Daily Mail среди 1000 домохозяйств, пишет dailymail.co.
Хотя изначально инициаторы установки умных приборов учета обещали в разы сократить счета абонентов. На деле же вся эта затея не принесла ожидаемых результатов. Сегодня программа по установке умных ПУ во всех домах в стране отстает от графика при этом ее стоимость выросла на 2,5 млрд фунтов стерлингов до 13,5 млрд фунтов стерлингов. А домохозяйства жалуются на технические проблемы с устройствами.
В свое время поставщики энергии были вынуждены установить интеллектуальные приборы в домах, иначе им грозили многомиллионные штрафы.
Напомним, в России с 1 июля 2020 года собираются вводить "умные счетчики". В стране начнется построение интеллектуальной системы учета электроэнергии в соответствии с федеральным законом 522-ФЗ.
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