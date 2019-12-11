Вспышка и все. Подросток моментально сгорел из-за опасных игр в Красноярске

14-летний подросток в Красноярске залез на вагон и погиб от удара током, сообщает NGS24.
Группа школьников пришла в грузовой парк, вход в который разрешен только железнодорожникам. Один из детей решил забраться на вагон-рефрижератор, где проходят высоковольтные провода. Мальчика ударило электрической дугой, и он моментально сгорел заживо. В РЖД отметили, что в этом месте стоят знаки, предупреждающие об опасности.
По словам друзей, с которыми погибший прошел на запретную территорию, он не говорил ребятам о своих намерениях залезть на вагон. Семья у ребенка благополучная и почему он решил пойти на риск – выясняется.
В РЖД напомнили, что детям нужно рассказывать об опасности нахождения у железнодорожных путей.
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