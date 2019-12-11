КамАЗ создает конкурента Газели

Камский автозавод готовит к выпуску легкий грузовик, который станет конкурентом Газели. Генеральный директор предприятия рассказал, что серийное производство начнется в 2021-2022 годах.
Внутризаводское название нового продукта — "Компас". Она получит только грузовую модификацию. Создание пассажирских автобусов пока не входит в планы компании. Идея начать собирать компактные грузовики возникла из-за недостаточной загруженности конвейера: при годовой мощности в 70 тысяч машин, сейчас собирается менее 40 тысяч.
Руководитель компании заявил, что автомобиль разрабатывается уже несколько лет и в 2020 году начнется сборка первых прототипов. Модель будет самостоятельным творением КамАЗа, сообщает журнал "Auto.ru".
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