Единороссы предложили сделать голосование за мэра Барнаула открытым

"Единая Россия" предлагает сделать голосование за выборы главы Барнаула в городской думе открытым. С такой инициативой выступил депутат БГД, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев на заседании местного политсовета партии.
"Каждый гражданин имеет право знать, как избранный им депутат проголосовал по любому вопросу, включая избрание главы города. Это тонкость представительной демократии любого уровня. Тайное голосование только обезличивает нас и снимает ответственность за свой выбор. Кроме того, при тайном голосовании постоянно существует проблема с подсчетом голосов. Во избежание критики и необоснованных негативных высказываний в адрес счетной комиссии мы предлагаем избирать главу Барнаула открыто", – цитирует Огнева пресс-служба партии.
По действующим правилам депутаты голосуют за кандидатов на выборах главы Барнаула тайно, данные о том, кого выбрал тот иной депутат, потом не разглашаются.
Огнев подчеркнул, что это не потребует изменения Устава города, лишь внутреннего документа. Чтобы изменить правило, нужна поддержка большинства депутатов Гордумы. С этим у ЕР проблем нет: из 40 депутатов 31 единоросс, по трое от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Очевидно, что партия большинства, тем более при открытом голосовании, поддержит "своего" кандидата. Кто именно это будет – пока не известно окончательно. Главный претендент – действующий врио главы города Вячеслав Франк. Свои кандидаты будут у КПРФ и ЛДПР. "Справедливая Россия" от участия в конкурсе отказалась. Но документы уже подали два беспартийных: политик и бизнесмен Андрей Крылов и безработный Алексей Шипунов.
Комментарии
"Единороссы предложили" бла-бла-бла
Населению аула без разницы кокого следующего жулика им назначит
За проделки предыдущих трёх мандатники не ответили и не собираются
Все у них тайно вершится. Вот только честное и хорошее не прячут, порядочным людям скрывать нечего.
лучше народа никто не справится. что толку увидим как голосовали депутаты или не увидим. какой с них спрос. нуль. как и с того за кого они проголосуют
тогда уж и на участках показывать бюллетень с отметкой или маркировать или подписывать их