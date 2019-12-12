Серебро, минимализм и никаких кошек: как правильно украсить дом к году Крысы

Наступающий 2020 год пройдет под знаком Металлической Крысы. Ей свойственно быть в кругу семьи и беречь норку от угрозы. Поэтому Новый год лучше встречать дома, создав теплую и уютную обстановку.
Для цветовой гаммы в интерьере предпочтительнее сделать выбор в пользу светло-пепельных, белых и серебристых оттенков.
Разбавить гамму можно с помощью бирюзового, сиреневого или голубого.
В оформлении новогоднего стола также рекомендуется придерживаться холодных цветов.
Если говорить о главном символе праздника – елке, то тут вашу квартиру или дом может украсить искусственная елочка из белого либо серебристого материала.
В случае живой елки вы можете на их веточки распылить немного серебристой или белой краски. Из игрушек будет очень красиво смотреться набор больших шаров стального цвета.
Никуда в этот праздник без главного символа 2020 года – самой крысы. Можно купить несколько фигурок и украсить ими интерьер. Также создадут праздничное настроение украшения из белых снежинок.
С помощью белой краски можно покрасить не только елочку, но и, например, шишки, и украсить ими лампу или люстру.
Не стоит забывать про оформление окон, которым вы можете порадовать не только себя, но и людей на улице.
А гирлянда просто сделает все лучше.
Если у вас нет возможности поставить дома елку, то предлагаем вам варианты, которые выглядят не менее празднично, а еще компактно и стильно.
С наступающим вас, друзья!
Комментарии
Бред. Год крысы наступает в феврале. Советы как встречать того, кто ещё не пришел просто замечательные. Ждём советы, что перекусить, пока не голоден и как уснуть, когда ещё солнце не село.
Всех котов на улицу выкинут?