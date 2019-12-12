Алтайское – значит чистое: за минеральной водой с Алтая "охотятся" даже на Рублевке

Пока ученые всего мира находят новые подтверждения того, что у воды все-таки есть память, вода, добываемая в драгоценной скважине под городом-курортом Белокуриха, впитывает впечатления от путешествий по всей России и за рубеж. С 1995 года она помогает поддерживать здоровье и красоту нескольких десятков, а то и сотен тысяч людей. Она узнаваема под брендом "Белокурихинская Восточная № 2" как экологически чистая, невероятно полезная лечебно-столовая вода. Аккуратную работу по ее добыче, производстве на ее основе напитков и поставке широкого ассортимента продукции в санаторно-курортные учреждения и дома людей осуществляет коллектив компании "АкваМастер".

О том, как воспринимают алтайские продукты в других регионах, как изменилась господдержка в последние годы, о важности хорошего оборудования и обучения в эфире радиостанции "Эхо Москвы Барнаул" рассказали руководители организации – заместитель директора Татьяна Кудряшова и коммерческий директор Людмила Шурыгина.

– Расскажите про компанию "АкваМастер". Давно ли она на рынке и что выпускает?

Татьяна: "АкваМастер" на рынке с 2001 года. Начинали мы с производства безалкогольных напитков. В 2009 году запустили производство негазированной питьевой воды в большом объеме – 19-литровых бутылях. На сегодняшний день мы также занимаемся выпуском различных газированных и негазированных напитков, питьевых и минеральных вод. У нас есть уникальная минеральная вода – лечебно-столовая "Белокурихинская восточная №2", которая широко используется в лечебно-питьевых целях в санаториях города-здравницы Белокурихи. И, кстати, уже и в Барнаульском санатории мы тоже представлены.

– Эту воду можно абсолютно спокойно найти в магазинах?

Татьяна: Да. Также вы можете заказать ее непосредственно в нашей компании – с доставкой на дом – и получить еще дополнительные рекомендации по ее применению.

– Расскажите, как добывается вода из скважины в Белокурихе?

Татьяна: Скважина находится в Усть-Калманском районе, к юго-востоку от города Белокуриха. В масштабах края это вроде бы далеко, но в масштабах России или мира это совсем-совсем рядом. В 2012 году нами получена лицензия на работу. Только мы обладаем эксклюзивным правом добычи воды из этой скважины. Цеха по розливу там нет, вода доставляется автоцистерной, специально приспособленной для перевозки воды. И уже здесь, в Барнауле, мы разливаем воду, используя минимальную систему очистки для сохранения всех ее полезных свойств.

– А чем она так полезна?

Татьяна: Минеральная вода делится на несколько категорий: питьевая столовая, питьевая лечебно-столовая, лечебная. Наша вода относится к категории лечебно-столовых. У нее минерализация идет от двух до трех, есть определенный набор микроэлементов, которые по-разному влияют на наш организм. Совместно с профессорами курорта Белокурихи установлена ценность данной воды, также получено заключение Томского исследовательского института как документальное подтверждение. Наша вода используется на курортах Белокурихи с 1995 года в лечебно-питьевых целях. То есть все ее полезные свойства уже достаточно исследованы.

– При каких болезнях она хороша?

Татьяна: Лечебно-питьевые минеральные воды все разные по составу, и у каждой есть свое направленное действие. У нас это больше для желудочно-кишечного тракта, при сахарном диабете, при ожирении. Она не излечивает, но помогает при комплексной терапии.

– Интересно, сколько уже воды выпили ваши клиенты?

Людмила: Сама цифра – 1995 год – впечатляет, согласитесь. С того самого времени о нашей воде люди знают, употребляют ее. А "АкваМастер" начал плотно заниматься этим направлением с 2011 года.

Татьяна: Я думаю, что не один большой бассейн выпили наши клиенты.

Людмила: Да, пожалуй, море такое приличное. Причем интересен такой факт: мы нашли клиентку из Хабаровска, которая отдыхала в Белокурихе. Она позвонила нам в офис, и с того момента мы стали сотрудничать с Хабаровском, поставлять свою воду на Дальний Восток. Раньше мы разливали полуторалитровые бутылки, теперь объем – 1,25 литра. Здесь, в Барнауле, мы представлены в магазине "Гурмания" в ТРЦ "Арена".

Татьяна: В мае 2019 года мы провели ребрендинг "мелкотарки". Да, сейчас отгружаем воду в таре 1,25 литра, и на подходе у нас 0,5 – в новой бутылке, в новом формате. Сейчас это очень стильная тара с дизайном, который подчеркивает ее лечебные свойства.

– Расскажите про географию поставок.

Людмила: Это Хабаровск, Омск, Санкт-Петербург, Москва.

Татьяна: В 2014 году к нам приезжали поставщики сырья для безалкогольных напитков. После переговоров я им просто предложила: "Попробуйте нашу воду". Руководитель взяла бутылку и уехала. Через день-два она мне позвонила и говорит: "Это что за вода? Мне срочно нужна большая партия!". Мы отправили ей первую партию, часть которой попала на Рублевку. Сработало сарафанное радио. И в итоге мы поставляли прямо в элитный поселок Москвы, причем вода не была представлена в магазинах – как-то лично распространяли наши поставщики. Что там с водой только ни делали! Они ее и замораживали – лицо протирали, пили, даже ванны принимали с нашей водой.

– А не прорабатывали вопрос, чтобы все-таки попасть на полки магазинов Рублевки?

Людмила: Мы сейчас работаем в том числе и в этом направлении. И, конечно, очень большую помощь нам оказывает Алтайский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Благодаря сотрудничеству с Фондом мы попали на выставки "Сибирская продовольственная неделя" в Новосибирске и "Питерфуд-2019" в ноябре этого года. Я лично была в Новосибирске, и просто очарована тем, что мы не были брошены. Мы были в составе стенда Алтайского края. Вы не представляете, сколько было интересных вопросов, бесед, знакомств! У нас даже спрашивали, что такое магний, который содержится в нашей воде. Клиенты, которые, кстати, уже получили партию воды после этой выставки, интересовались нашим продуктом именно с этой точки зрения.

Такие выезды дают новых клиентов, плюс – какие-то дополнительные, полезные отношения, потому что, естественно, на выставке были представители известных федеральных и региональных сетей.

– Да, очень интересно, куда наладили поставки после "Сибирской продовольственной недели"?

Людмила: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Санкт-Петербург. А также Казахстан – нам удалось выйти на экспорт.

Татьяна: Вот, кстати, клиент из Питера владеет достаточно разносторонним бизнесом. У него фитнес-клубы и пабы. Вот и получается, что наша вода может угодить обеим этим сферам. Подходит и для спортивных залов, так как поддерживает водно-солевой баланс, стабилизирует все процессы в организме. В случае с пабами – после употребления алкоголя наша вода очищает организм от вредных веществ.

В феврале 2020 года в составе совместной делегации от Алтайского фонда МСП планируется выезд на московскую выставку "ПродЭкспо". И я думаю, что оттуда мы тоже вернемся не с пустыми руками.

Большую роль тут играет то, что выставляются коллективные стенды. И это уже звучит как бренд – "Алтайское".

– Да, вот, кстати, вы наверняка ведь участвовали в выставках с индивидуальным стендом. Большая разница между индивидуальным и коллективным стендами?

Людмила: Разница огромная! В коллективном стенде было все готово, то есть мы только приехали со своей продукцией в готовое место. Оборудование, финансовые издержки – все это Фонд берет на себя. Мы просто попали с корабля на бал. У меня был другой опыт, когда мы выставлялись индивидуально. Это небо и земля.

В Новосибирске с нами в качестве куратора от Фонда МСП была Камилла, а в Питере – Мария. Девочки были на высоте, и мы им очень признательны за их работу! Деятельность Фонда – это очень большая поддержка для предпринимателей. Кто-то ведь вообще не может себе позволить какой-то выезд, даже в близлежащие регионы.

– Как воспринимается продукция из Алтайского края в других регионах? Какой образ сложился?

Татьяна: У многих ассоциация с Алтаем – это и Алтайский край, и Республика Алтай. То есть нас объединяют. И при этом у людей мнение, что алтайская продукция экологически чистая и здоровая. Если на стенде написано "Алтайский край", для людей – потенциальных клиентов это значит "хорошо".

– Расскажите, как вы с Алтайским фондом МСП познакомились? Давно ли это сотрудничество наладили?

Людмила: Наша дружба завязалась недавно. Мы обратились – нам помогли. Нам нужны были банковские гарантии.

Татьяна: Да, изначально взаимоотношения были связаны с финансами. В начале этого года наша компания немного поменяла стратегию развития. Добавилась должность директора по развитию. К нам пришел Александр Земченко. И если раньше мы были больше направлены на сетевые магазины, на объемы, то теперь приняли решение развивать наш бренд. Потому что в санаториях Белокурихи употребляют нашу воду – это, конечно, хорошо, – но нужно продвигать ее в массы, нужно, чтобы нашу воду узнавали.

Вообще бизнесу сейчас оказывается колоссальная поддержка: это и бизнес-инкубатор, и Алтайский фонд микрозаймов и так далее. И к ним можно свободно обращаться за помощью. Как раз Александр Земченко сделал акцент на это. Первое наше обращение обеспечило нам гарантии на заем, благодаря которому мы модернизировались.

– Я хочу напомнить, может, кто-то не знает, о чем идет речь. Это такая форма поддержки от Алтайского фонда МСП, когда предприятию нужен кредит, но нет возможности полностью на всю сумму предоставить залог. Такое, кстати, бывает в 90% случаев в Алтайском крае. И тогда Фонд МСП готов предоставить финансовую гарантию на половину занимаемой суммы. В результате предприниматель может получить полную желаемую сумму на цели и планы по развитию компании.

Татьяна: Да, все верно. Фонд МСП нам очень сильно помог в финансовом направлении. Но сейчас мы больше работаем с ним по продвижению нашего бренда, на узнаваемость.

– Какую еще поддержку оказывает Фонд вашей компании?

Татьяна: Декларирование, сертификация – частичную компенсацию затрат на это Фонд нам делает. Есть еще такой нюанс – частое обновление законодательства, в соответствии с которым и мы должны вносить коррективы в свою документацию, и все это тоже стоит немалых денег.

– А какой процент Фонд готов возместить?

Татьяна: Если мы тратим до 100 тысяч рублей, то они готовы возместить нам полностью.

Людмила: Также нам понадобились переводы на иностранные языки, так как работаем на экспорт. Пока это Казахстан, но в перспективе и Китай. Поэтому Алтайский фонд МСП нам оказывает всестороннюю поддержку.

– Есть информация, что в Китае хорошей воды очень мало. И есть ряд других стран, где наблюдается дефицит качественной питьевой воды. Какие в связи с этим вы для себя видите перспективы?

Людмила: Документы у нас на руках. Мы можем уже поставлять свою продукцию. Так что работаем в данном направлении.

– Как бы вы могли оценить уровень господдержки, которая действует в Алтайском крае, в России, в сравнении с прошлыми периодами?

Людмила: Далеко даже уходить не будем – 10 лет назад мы поддержки не ощущали. Сейчас заметно, что мы нужны, мы интересны. Если опять вернуться к выставкам, очень много небольших предприятий там представлено, и все они чувствуют помощь со стороны государства, потому что то, что они производят – важно и необходимо для развития экономики страны. Раньше каждый варился и крутился сам. Да, была Торгово-промышленная палата. Да, от них была помощь, но были и определенные сложности. Сегодня если мы стучимся, то нам не то что открывают дверь – она просто всегда открыта.

Татьяна: Мир стремителен, и за ним надо успевать. И это касается необходимости постоянно учиться. Вы, наверное, заметили, сколько сегодня бизнес-тренеров, бесконечных семинаров и тренингов, образовательных программ по предпринимательству. И Алтайский фонд МСП как раз таки дает огромные возможности для непрерывного образовательного процесса.

Я сама тоже училась, но не в рамках программ Фонда. Буквально два года назад я закончила губернаторскую программу по юридическому направлению. И после этого я стала разговаривать на одном языке и с партнерами, и с коллегами. Стала более уверенно себя чувствовать. Очень много нового и интересного почерпнула для себя. Очень большую роль сыграло общение – там собираются не просто люди с улицы, а увлеченные своим делом, достигающие реальных результатов. Они постоянно двигаются вперед. Общение с такими людьми дает стимул и для твоего собственного движения. Мы до сих пор тесно общаемся с одногруппниками, помогаем друг другу.

– Какие планы по развитию вашего предприятия?

Татьяна: Грандиозные! Сейчас мы очень активно модернизируем оборудование. В 2014 году запустили новую производственную площадку, обновили линии розлива. В прошлом году приобрели еще новую линию – по состоянию на сегодня у нас четыре обновленные производственные линии. Где-то частями, а где-то полностью модернизируемся. Буквально сейчас идет монтаж двух видов оборудования, хотим успеть запустить их к началу сезона. Еще в разработке большая покупка, причем мы стараемся приобретать оборудование российского производства. И здесь, кстати, тоже нужно обратить внимание на такой момент – государство оказывает финансовую поддержку в покупке отечественного оборудования.

Мы планируем развиваться. После смены дизайна будем выпускать воду в новой таре, с новым дизайном.

– Продолжите, пожалуйста, фразу: "Мой бизнес – это…"

Татьяна: Бесконечное развитие, совершенство и интерес, который захватывает.

Людмила: Рост и расширение границ, познавание чего-то нового, общение, новые люди и новые возможности.

– Желаю вам удачи в вашем деле, а всем нашим слушателям напомню, что более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какую поддержку оказывает Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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