Каменские полицейские через закрытую переправу доставили беременную женщину в роддом

Сотрудники ГИБДД Алексей Долеченко и Дмитрий Швайцер несли службу на ледовой переправе через Обь, когда к ним обратился мужчина.
Он рассказал, что его беременную жену нужно срочно доставить в роддом, но она находится на другой стороне переправы. Полицейские немедленно решили оказать помощь, но так как переправа была закрыта для движения автомобилей, они пешком пошли за роженицей и переправили ее на другой берег. После этого, включив все световые и звуковые сигналы, правоохранители доставили женщину в роддом Каменской ЦРБ, где через несколько часов у нее родился мальчик, которого назвали Савелий.
Счастливые родители позвонили в отделение полиции, чтобы сказать поблагодарить полицейских.
"Руководством Межмуниципального отдела МВД России "Каменский" объявлена благодарность сотрудникам ГИБДД за профессионализм и грамотные действия в ситуации, требующей незамедлительного реагирования", – рассказали в МВД.
Комментарии
а где хваленая спецмедперевозка в "ДАР",которая взамен сокращенных родотделений?
"они пешком пошли за роженицей и переправили ее на другой берег" каким образом переправили, на руках?
21 век...мостов нет, врачей нет...
зато ДПС есть
честь и хвала ребятам
Как в средневековье живем. Полицейские молодцы. Дайте премию.