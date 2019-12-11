Издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай скончался вместе со своей женой

Редакция "Т-Ж" 10 декабря сообщила о смерти издателя Александра Рая, пишет РИА "Новости".
"Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя "Т-Ж" Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал "Т-Ж" и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов", – говорится в сообщении на странице журнала в Facebook.
Он умер в своей квартире вместе с женой. По информации СМИ, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Подробности пока не разглашаются. Сообщается также, что тела обнаружила мать женщины, которая пришла в квартиру после разговора с внуком.
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