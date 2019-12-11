Сергею Шубенкову и другим атлетам могут запретить выступать на Олимпиаде в Токио

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства WADA планирует инициировать ужесточение санкций против России из-за нового допингового скандала. Комитет заинтересован в том, чтобы не допустить российских спортсменов до участия в Олимпиадах и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе, сообщает издание The Telegraph.
Для того чтобы принять такое решение, необходимо одобрение комитета легкоатлетов. Однако там пока на стороне российских спортсменов, которые могут в ближайшие четыре года выступать на мировых турнирах в нейтральном статусе.
Ужесточения санкций представители WADA хотят добиться из-за опасений, что Россия выиграет свою апелляцию в CAS и продолжит заниматься манипуляциями с допинг-пробами.
"Нам не кажется, что наказание было соизмеримо тяжести преступления", – заявила член комитета спортсменов Виктория Аггар.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на Олимпийские игры и чемпионаты мира. Решение не затронет региональные турниры, в том числе чемпионат Европы по футболу 2020, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге. У России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
При этом спортсмены из России в ближайшие четыре года смогут принимать участие в турнирах в нейтральном статусе. Это значит, что никаких гимнов, символики на форме.
От Алтайского края в следующей Олимпиаде в Токио наверняка примет участие легкоатлет Сергей Шубенков, а также стрелок Сергей Каменский, который в 2016 году взял в Рио серебро.
Комментарии
Ну ниче, этот товарищ из страны нейтралии гражданство сменит ему не привыкать
Мутная статься, больше веры Ласицкене, которая утверждает, что нейтральный статус спортсмену должна давать федерация, но Шляхтин шантажировал её этим статусом, а сейчас никакой работы преднамеренно не ведется. Всё делается для того, чтобы и она и Сергей Шубенков не поехали на Олимпиаду, чтобы скандал был непрерывно!