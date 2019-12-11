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Новости

Сергею Шубенкову и другим атлетам могут запретить выступать на Олимпиаде в Токио

, ИА "Амител"
Решение, к счастью, не окончательное
Фото: www.zimbio.com

Фото: www.zimbio.com

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства WADA планирует инициировать ужесточение санкций против России из-за нового допингового скандала. Комитет заинтересован в том, чтобы не допустить российских спортсменов до участия в Олимпиадах и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе, сообщает издание The Telegraph.

Для того чтобы принять такое решение, необходимо одобрение комитета легкоатлетов. Однако там пока на стороне российских спортсменов, которые могут в ближайшие четыре года выступать на мировых турнирах в нейтральном статусе.

Ужесточения санкций представители WADA хотят добиться из-за опасений, что Россия выиграет свою апелляцию в CAS и продолжит заниматься манипуляциями с допинг-пробами.

"Нам не кажется, что наказание было соизмеримо тяжести преступления", – заявила член комитета спортсменов Виктория Аггар.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на Олимпийские игры и чемпионаты мира. Решение не затронет региональные турниры, в том числе чемпионат Европы по футболу 2020, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге. У России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

При этом спортсмены из России в ближайшие четыре года смогут принимать участие в турнирах в нейтральном статусе. Это значит, что никаких гимнов, символики на форме.

От Алтайского края в следующей Олимпиаде в Токио наверняка примет участие легкоатлет Сергей Шубенков, а также стрелок Сергей Каменский, который в 2016 году взял в Рио серебро.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.12.2019 14:15
- гость -

Ну ниче, этот товарищ из страны нейтралии гражданство сменит ему не привыкать

11.12.2019 14:27
- гость -

Мутная статься, больше веры Ласицкене, которая утверждает, что нейтральный статус спортсмену должна давать федерация, но Шляхтин шантажировал её этим статусом, а сейчас никакой работы преднамеренно не ведется. Всё делается для того, чтобы и она и Сергей Шубенков не поехали на Олимпиаду, чтобы скандал был непрерывно!

11.12.2019 14:41
- гость -

Интересная временная связь. Когда наши повыигрывали все, что можно, на соревнованиях в Европе и показали вообщем-то свою готовность к Олимпиаде, тут же последовали заявления WADA о наказании сборной.
Боятся они проигрывать.
Позавчера, кстати, наши лыжники взяли эстафету у норвежцев. Хоть это к предстоящей Олимпиаде не относится, но салом по сусалу норги получили нормально. Вот и обиделись детки и пожалились в WADA своим.

11.12.2019 14:45
- гость -

14:41
Базы нужно нормально править и помнить о пиндосском формате даты и всё будет хорошо.

11.12.2019 14:46
- гость -

Боксеры уже отказались выступать под "белой тряпкой", буду рад, если и другие последуют этому примеру. Политическая олимпиада, нам не нужна. Доказательств нет, но мы в чем-то виноваты...

11.12.2019 14:47
- гость -

Лгать не надо - этой истории уже несколько лет. Именно из-за преступной деятельности и бездеятельности наших чиновников спортсмены пропустили летнюю и зимнюю Олимпиады, а этот виток связан с тем, что базу данных, находящуюся под контролем СК РФ, нещадно потерли. При этом даже не удосужились формат дат соблюсти...

11.12.2019 14:48
М

Следующий уровень игры - теперь надо заслужить и побороться чтоб под белым флагом выступить!

11.12.2019 14:50
- гость -

14:46
Доказательств нет, но мы в чем-то виноваты...

Российская сторона признала, что правки в базу вносил мужик директорши той конторы.

11.12.2019 14:52
- гость -

14:46
- гость -
Боксеры уже отказались

Не поедут, а даже побегут как миленькие и ещё плакать будут от счастья.

11.12.2019 15:01
- гость -

14:46
- гость -
Боксеры уже отказались

Не поедут, а даже побегут как миленькие и ещё плакать будут от счастья.
-----------
"Российские боксеры приняли решение бойкотировать Олимпиаду в Токио, если придется ехать без национального флага, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев."
Потому что в отличии от этого нейтрала они Мужики, а не про..ки

11.12.2019 15:01
- гость -

Открытое письмо трехкратной чемпионки мира главам Минспорта и Олимпийского комитета всё разъясняет - именно они виноваты и в допинге и в недопуске спортсменов на международные соревнования!

11.12.2019 15:02
- гость -

Вадики ещё по-детски сюсюкаются, я бы после всего этого цирка в виде двух трупов замов Родченкова, уничтожением проб, манипуляций с базами мужиком директорши - вообще наглухо всех забанил и медали отобрал.

11.12.2019 15:02
- гость -

11.12.2019 14:52
- гость -

Зачем?
Пусть Европа соревнуется с США, если им это нравится. Китай правда еще может им вставить палки в колеса, но для этого теперь (с 1999 года) у них есть WADA. Победителей теперь запросто можно назначить после соревнований самим, в чем мы уже убедились.

11.12.2019 15:06
.

Изменения в базу Московской лаборатории вносил муж Елены Мочаловой (директор) Евгений. Все происходило прямо перед передачей данных в WADA в январе 2019 года.
«Более 1250 резервных файлов за 2014 и 2015 года имеют метку удаления от 29 июня 2016-го, более 450 файлов за 2016-й удалены 17 декабря 2018-го», — говорится в отчете.
Последние изменения вносились 16 января 2019 года — за день до передачи данных.
Мочалов работает системным администратором лаборатории, которая сейчас базируется в МГУ. WADA сообщило, что все изменения делались не в ноябре 2015 года Родченковым, а в декабре 2018-го Мочаловым и помощниками.
Ошибка возникла из-за того, что Мочалов поставил дату в формате, принятом в США: 01/08/2019 вместо 8.01.2019. Таким образом, обновленная база была датирована не январем, а августом. Комиссия также не обнаружила файлов ежедневного резервного копирования.
Издание Sports Integrity Initiаtive написало о том, что российская сторона якобы согласилась с обвинениями. И объяснила все тем, что специалист перенес данные на свой личный компьютер, чтобы освободить место на диске. Но комиссия аргумент не признала, так как жесткий диск был свободен на 93%.

11.12.2019 15:13
- гость -

15:06
Комиссия также не обнаружила файлов ежедневного резервного копирования.
----------------
Вы понимаете, что это уже - ФСЬО!! Глубже уже некуда!! Это ФИНИШ!! Зацените весь профессионализм!! Криворукий Женя колупался своими немытыми руками в жизнях\судьбах российских спортсменов! А если бы всё к чертям слетело?

11.12.2019 15:16
- гость -

11.12.2019 15:06
.

Надо и про терапевтические исключения ВАДА тогда уж написать.

Олимпиада в Рио.

США - 398
Италия - 372
Франция - 207
Австралия - 133
Бельгия - 98
Германия - 75

Россия - 15

Это те, кому можно было выступать со следами запрещенных препаратов.
Нормальный расклад, самое главное - он честный.

11.12.2019 15:19
- гость -

15:01
- гость -
Потому что в отличии от этого нейтрала они Мужики, а не про..ки
----------
Угомонись подпивасина, хлебни Вайс Тигера. Ты думаешь все спортсмены пищат, но лезут на все эти Олимпиады ради тебя и страны, они делают это ради себя и денег! Олимпиада - это ярмарка тщеславия.

11.12.2019 15:26
- гость -

Это те, кому можно было выступать со следами запрещенных препаратов.
Нормальный расклад, самое главное - он честный.
----------
А есть данные, где написано количество российских спортсменов, которым отказали в терапевтических исключениях?

11.12.2019 15:28
- гость -

15:16
Правила игры
Наша проблема в том, что по своей привычке полагаться на «авось» и «разберусь уж как-нибудь», мы игнорируем инструкции по применению и начинаем в них смотреть, только когда уже потыкали во все кнопки и успели сломать механизм. Причем, даже тогда мы умудряемся обвинять в поломке тех, кто эту инструкцию написал – она же такая длинная, читать замучаешься.

Никакой теории заговора против российских спортсменов нет, все документы для получения ТИ находятся в открытом доступе, всё четко и детально описано, все атлеты мира находятся в равных условиях.

Заглянем, например, на сайт РУСАДА. Он, в отличие от международных сайтов, написан на русском языке, и, казалось бы, что проще – прочитай и делай. Если соблюсти все формальности, получить терапевтическое исключение вполне реально.
Экс-глава РУСАДА Рамил Хабриев в одном из интервью прямо указывал на то, что малое количество заявок россиян на TUE связано с длинной процедурой оформления, а также с неготовностью наших спортсменов и специалистов предоставлять сложные по форме и содержанию документы.

Владимир Преображенский, руководитель клиники спортивной медицины и ЛФК в ЛРЦ Минздрава РФ, также подтверждает эту мысль: «Мы не занимаемся этой проблемой, потому что почти каждому русскому врачу очень сложно написать на английском языке терапевтическое исключение».
---
Это по нашему! Это по-русски. Так что не надо плакать и показывать на других пальчиком.

11.12.2019 15:30
- гость -

И когда российская биатлонистка Евгения Павлова, участница биатлонной «золотой» эстафеты в Оберхофе заявляет: «Но вы тоже поймите, мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения…», хочется попросить не лукавить.
К примеру, российский биатлонист Алексей Волков ещё в 2011-м году получил TUE как астматик.

Сколько из выступающих в разных видах спорта россиян сейчас имеют на руках TUE от международных федераций – неизвестно, наши спортсмены и тренеры такими данными предпочитают ни с кем не делиться.

Но пример Волкова говорит о том, можно получить необходимую справку, не зависимо от того, что в графе спортивное гражданство указано «Российская Федерация».

Если есть медицинские показания и есть возможность облегчить себе жизнь, зачем прошибать лбом стену, если рядом есть открытая дверь? Может, стоит набраться терпения, потратить часть призовых денег на профессионального переводчика и грамотного юриста, чтобы всё заполнить и подать, как надо?

11.12.2019 15:31
- гость -

Квалифицированная поддержка у наших спортсменов есть, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус неоднократно подчеркивал: «Вопрос образования и информирования – один из стратегически важных. РУСАДА выпустило специальное руководство для тех лиц, которые оформляют терапевтические исключения. У нас работает онлайн, мы на связи, мы консультируем».

Традиционный «Лет ми спик фром май харт…» и слезливые рассказы о тяжелой судьбе российских спортсменов в ответ на обвинения в употреблении допинга – это прекрасный ход, только вот TUE на руках позволяет в принципе отметать такие обвинения, быть честным с соперниками, спонсорами и болельщиками.

Но нам ведь проще привычно стоять в позе вечно обижаемых и продолжать кричать о том, что кругом враги или мошенники, не правда ли?

11.12.2019 15:32
технарь

нейтральные? пусть совсем не едут, в прошлый раз ещё так сделать нужно было.

11.12.2019 15:40
- гость -

15:32
технарь

- Как пожелаете, о Великий Диванный Болельщик! Пивка подлить?

11.12.2019 15:46
- гость -

Даже известный единорос и коллега путина по ночной лиге Вячеслав Фетисов признаёт:
"Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может»
Куда путиноиды не лезут своими грязными ручонками - везде палево и провал - в Солсбери, в Берлине, в штатах и т.д. Их уже санкциями оборжили, дипломатов отовсюду выпинывают а мм всё неймётся...
Даже сдульничать нормально не могут, бездари позорные.

11.12.2019 15:50
технарь

11.12.2019 15:40
- гость -

проессионалы, а других в большом спорте нет, работают за деньги.
что генерирует для публики тот-же Шубенков выступая в нейтральном статусе?
с какого перепугу нам внушается что решение ВАДА вселенская беда, когда пол Госдумы спортсмены, тупо голосовавшие ЗА те правила и законы по которым их коллег и отымели?

не поедут-хорошо, денег на подготовку сборных сэкономим, на них лучше пару спорткомплексов построить.

11.12.2019 15:53
- гость -

15:50
технарь
проессионалы, а других в большом спорте нет, работают за деньги.
что генерирует для публики тот-же Шубенков выступая в нейтральном статусе?
-----------
Он генерирует для себя деньги.

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