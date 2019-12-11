Сергею Шубенкову и другим атлетам могут запретить выступать на Олимпиаде в Токио

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства WADA планирует инициировать ужесточение санкций против России из-за нового допингового скандала. Комитет заинтересован в том, чтобы не допустить российских спортсменов до участия в Олимпиадах и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе, сообщает издание The Telegraph.
Для того чтобы принять такое решение, необходимо одобрение комитета легкоатлетов. Однако там пока на стороне российских спортсменов, которые могут в ближайшие четыре года выступать на мировых турнирах в нейтральном статусе.
Ужесточения санкций представители WADA хотят добиться из-за опасений, что Россия выиграет свою апелляцию в CAS и продолжит заниматься манипуляциями с допинг-пробами.
"Нам не кажется, что наказание было соизмеримо тяжести преступления", – заявила член комитета спортсменов Виктория Аггар.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на Олимпийские игры и чемпионаты мира. Решение не затронет региональные турниры, в том числе чемпионат Европы по футболу 2020, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге. У России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
При этом спортсмены из России в ближайшие четыре года смогут принимать участие в турнирах в нейтральном статусе. Это значит, что никаких гимнов, символики на форме.
От Алтайского края в следующей Олимпиаде в Токио наверняка примет участие легкоатлет Сергей Шубенков, а также стрелок Сергей Каменский, который в 2016 году взял в Рио серебро.
Комментарии
Ну ниче, этот товарищ из страны нейтралии гражданство сменит ему не привыкать
Мутная статься, больше веры Ласицкене, которая утверждает, что нейтральный статус спортсмену должна давать федерация, но Шляхтин шантажировал её этим статусом, а сейчас никакой работы преднамеренно не ведется. Всё делается для того, чтобы и она и Сергей Шубенков не поехали на Олимпиаду, чтобы скандал был непрерывно!
Интересная временная связь. Когда наши повыигрывали все, что можно, на соревнованиях в Европе и показали вообщем-то свою готовность к Олимпиаде, тут же последовали заявления WADA о наказании сборной.
Боятся они проигрывать.
Позавчера, кстати, наши лыжники взяли эстафету у норвежцев. Хоть это к предстоящей Олимпиаде не относится, но салом по сусалу норги получили нормально. Вот и обиделись детки и пожалились в WADA своим.
14:41
Базы нужно нормально править и помнить о пиндосском формате даты и всё будет хорошо.
Боксеры уже отказались выступать под "белой тряпкой", буду рад, если и другие последуют этому примеру. Политическая олимпиада, нам не нужна. Доказательств нет, но мы в чем-то виноваты...
Лгать не надо - этой истории уже несколько лет. Именно из-за преступной деятельности и бездеятельности наших чиновников спортсмены пропустили летнюю и зимнюю Олимпиады, а этот виток связан с тем, что базу данных, находящуюся под контролем СК РФ, нещадно потерли. При этом даже не удосужились формат дат соблюсти...
Следующий уровень игры - теперь надо заслужить и побороться чтоб под белым флагом выступить!
14:46
Доказательств нет, но мы в чем-то виноваты...
Российская сторона признала, что правки в базу вносил мужик директорши той конторы.
14:46
- гость -
Боксеры уже отказались
Не поедут, а даже побегут как миленькие и ещё плакать будут от счастья.
14:46
- гость -
Боксеры уже отказались
Не поедут, а даже побегут как миленькие и ещё плакать будут от счастья.
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"Российские боксеры приняли решение бойкотировать Олимпиаду в Токио, если придется ехать без национального флага, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев."
Потому что в отличии от этого нейтрала они Мужики, а не про..ки
Открытое письмо трехкратной чемпионки мира главам Минспорта и Олимпийского комитета всё разъясняет - именно они виноваты и в допинге и в недопуске спортсменов на международные соревнования!
Вадики ещё по-детски сюсюкаются, я бы после всего этого цирка в виде двух трупов замов Родченкова, уничтожением проб, манипуляций с базами мужиком директорши - вообще наглухо всех забанил и медали отобрал.
11.12.2019 14:52
- гость -
Зачем?
Пусть Европа соревнуется с США, если им это нравится. Китай правда еще может им вставить палки в колеса, но для этого теперь (с 1999 года) у них есть WADA. Победителей теперь запросто можно назначить после соревнований самим, в чем мы уже убедились.
Изменения в базу Московской лаборатории вносил муж Елены Мочаловой (директор) Евгений. Все происходило прямо перед передачей данных в WADA в январе 2019 года.
«Более 1250 резервных файлов за 2014 и 2015 года имеют метку удаления от 29 июня 2016-го, более 450 файлов за 2016-й удалены 17 декабря 2018-го», — говорится в отчете.
Последние изменения вносились 16 января 2019 года — за день до передачи данных.
Мочалов работает системным администратором лаборатории, которая сейчас базируется в МГУ. WADA сообщило, что все изменения делались не в ноябре 2015 года Родченковым, а в декабре 2018-го Мочаловым и помощниками.
Ошибка возникла из-за того, что Мочалов поставил дату в формате, принятом в США: 01/08/2019 вместо 8.01.2019. Таким образом, обновленная база была датирована не январем, а августом. Комиссия также не обнаружила файлов ежедневного резервного копирования.
Издание Sports Integrity Initiаtive написало о том, что российская сторона якобы согласилась с обвинениями. И объяснила все тем, что специалист перенес данные на свой личный компьютер, чтобы освободить место на диске. Но комиссия аргумент не признала, так как жесткий диск был свободен на 93%.
15:06
Комиссия также не обнаружила файлов ежедневного резервного копирования.
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Вы понимаете, что это уже - ФСЬО!! Глубже уже некуда!! Это ФИНИШ!! Зацените весь профессионализм!! Криворукий Женя колупался своими немытыми руками в жизнях\судьбах российских спортсменов! А если бы всё к чертям слетело?
11.12.2019 15:06
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Надо и про терапевтические исключения ВАДА тогда уж написать.
Олимпиада в Рио.
США - 398
Италия - 372
Франция - 207
Австралия - 133
Бельгия - 98
Германия - 75
Россия - 15
Это те, кому можно было выступать со следами запрещенных препаратов.
Нормальный расклад, самое главное - он честный.
15:01
- гость -
Потому что в отличии от этого нейтрала они Мужики, а не про..ки
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Угомонись подпивасина, хлебни Вайс Тигера. Ты думаешь все спортсмены пищат, но лезут на все эти Олимпиады ради тебя и страны, они делают это ради себя и денег! Олимпиада - это ярмарка тщеславия.
Это те, кому можно было выступать со следами запрещенных препаратов.
Нормальный расклад, самое главное - он честный.
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А есть данные, где написано количество российских спортсменов, которым отказали в терапевтических исключениях?
15:16
Правила игры
Наша проблема в том, что по своей привычке полагаться на «авось» и «разберусь уж как-нибудь», мы игнорируем инструкции по применению и начинаем в них смотреть, только когда уже потыкали во все кнопки и успели сломать механизм. Причем, даже тогда мы умудряемся обвинять в поломке тех, кто эту инструкцию написал – она же такая длинная, читать замучаешься.
Никакой теории заговора против российских спортсменов нет, все документы для получения ТИ находятся в открытом доступе, всё четко и детально описано, все атлеты мира находятся в равных условиях.
Заглянем, например, на сайт РУСАДА. Он, в отличие от международных сайтов, написан на русском языке, и, казалось бы, что проще – прочитай и делай. Если соблюсти все формальности, получить терапевтическое исключение вполне реально.
Экс-глава РУСАДА Рамил Хабриев в одном из интервью прямо указывал на то, что малое количество заявок россиян на TUE связано с длинной процедурой оформления, а также с неготовностью наших спортсменов и специалистов предоставлять сложные по форме и содержанию документы.
Владимир Преображенский, руководитель клиники спортивной медицины и ЛФК в ЛРЦ Минздрава РФ, также подтверждает эту мысль: «Мы не занимаемся этой проблемой, потому что почти каждому русскому врачу очень сложно написать на английском языке терапевтическое исключение».
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Это по нашему! Это по-русски. Так что не надо плакать и показывать на других пальчиком.
И когда российская биатлонистка Евгения Павлова, участница биатлонной «золотой» эстафеты в Оберхофе заявляет: «Но вы тоже поймите, мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения…», хочется попросить не лукавить.
К примеру, российский биатлонист Алексей Волков ещё в 2011-м году получил TUE как астматик.
Сколько из выступающих в разных видах спорта россиян сейчас имеют на руках TUE от международных федераций – неизвестно, наши спортсмены и тренеры такими данными предпочитают ни с кем не делиться.
Но пример Волкова говорит о том, можно получить необходимую справку, не зависимо от того, что в графе спортивное гражданство указано «Российская Федерация».
Если есть медицинские показания и есть возможность облегчить себе жизнь, зачем прошибать лбом стену, если рядом есть открытая дверь? Может, стоит набраться терпения, потратить часть призовых денег на профессионального переводчика и грамотного юриста, чтобы всё заполнить и подать, как надо?
Квалифицированная поддержка у наших спортсменов есть, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус неоднократно подчеркивал: «Вопрос образования и информирования – один из стратегически важных. РУСАДА выпустило специальное руководство для тех лиц, которые оформляют терапевтические исключения. У нас работает онлайн, мы на связи, мы консультируем».
Традиционный «Лет ми спик фром май харт…» и слезливые рассказы о тяжелой судьбе российских спортсменов в ответ на обвинения в употреблении допинга – это прекрасный ход, только вот TUE на руках позволяет в принципе отметать такие обвинения, быть честным с соперниками, спонсорами и болельщиками.
Но нам ведь проще привычно стоять в позе вечно обижаемых и продолжать кричать о том, что кругом враги или мошенники, не правда ли?
нейтральные? пусть совсем не едут, в прошлый раз ещё так сделать нужно было.
15:32
технарь
- Как пожелаете, о Великий Диванный Болельщик! Пивка подлить?
Даже известный единорос и коллега путина по ночной лиге Вячеслав Фетисов признаёт:
"Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может»
Куда путиноиды не лезут своими грязными ручонками - везде палево и провал - в Солсбери, в Берлине, в штатах и т.д. Их уже санкциями оборжили, дипломатов отовсюду выпинывают а мм всё неймётся...
Даже сдульничать нормально не могут, бездари позорные.
11.12.2019 15:40
- гость -
проессионалы, а других в большом спорте нет, работают за деньги.
что генерирует для публики тот-же Шубенков выступая в нейтральном статусе?
с какого перепугу нам внушается что решение ВАДА вселенская беда, когда пол Госдумы спортсмены, тупо голосовавшие ЗА те правила и законы по которым их коллег и отымели?
не поедут-хорошо, денег на подготовку сборных сэкономим, на них лучше пару спорткомплексов построить.
15:50
технарь
проессионалы, а других в большом спорте нет, работают за деньги.
что генерирует для публики тот-же Шубенков выступая в нейтральном статусе?
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Он генерирует для себя деньги.