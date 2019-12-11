В Алтайском крае женщина ударила мужа ножом, защищаясь от побоев. Ей грозит до 10 лет

Женщина позвонила в полицию и сообщила о том, что 35-летнему мужчине причинено ножевое ранение в спину. Пострадавший с ранением был госпитализирован в Троицкую больницу.
Полицейские опросили свидетелей и выяснили, что ранение супругу нанесла его жена. И после, скорее всего, позвонила в полицию. По предварительной версии, женщина ударила возлюбленного ножом во время ссоры, спровоцировало которую употребление спиртного.
У пары трое детей. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состоят и характеризуются положительно. Однако муж уже попадал в поле зрения правоохранителей. Жена заявляла в полицию о побоях, но дело было закрыто в связи с примирением сторон.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
"Как правило, участниками семейно-бытовых преступлений являются близкие люди. Около 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается именно в семье. Одна из причин – чрезмерное употребление алкогольных напитков, а также нетрудоустроенность, жилищные проблемы и недостаток культуры. Сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, привлекая внимание общественности, поскольку данные преступления являются одной из наиболее распространенных и социально опасных форм агрессии. Если вы располагаете информацией, что в той или иной семье сложилась неблагополучная ситуация, сообщите об этом в полицию", – объяснили в МВД.
Комментарии
Ранее супруг уже избивал ее
А она, вытерев сопли, продолжала пить с ним и рожать дальше?
ключевое здесь "ранее супруг уже избивал ее", валить надо от таких недомужиков, один раз руку поднял это уже не прекратиться никогда
в спину? кто кого бил.