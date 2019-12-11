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Новости

Барнаульскому мотоциклисту дали 1,5 года поселения за сбитую насмерть девушку

, ИА "Амител"
Гонщик сбил пешехода на Павловском тракте
Фото: кадр из фильма 'Миссия невыполнима 5'

Фото: кадр из фильма "Миссия невыполнима 5"

Водитель мотоцикла приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за двух сбитых девушек в апреле 2019 года на Павловском тракте в Барнауле. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна из них скончалась.

Как сообщает алтайская прокуратура, трагедия произошла в ночное время в апреле 2019 года. Виновный, управляя мотоциклом Hondа, двигаясь по Павловскому тракту в краевой столице, не уступил дорогу пешеходам – двум девушкам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующими знаками и дорожной разметкой, и допустил наезд на них.

Мужчина утверждал, что девушки были одеты в черную форму и он просто их не заметил. Однако в прокуратуре опровергли эти аргументы. Электричества на Павловском тракте хватало. Более того, один из свидетелей сообщил, что перед происшествием остановил свой автомобиль на встречной полосе и стал мигать фарами, чтобы  предупредить мотоциклиста о пешеходах.

Прокурор апелляционного отдела прокуратуры края  Алексей Гаголкин рассказал, что мотоциклисту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Девушке, которую сбил мотоциклист, было 19 лет.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.12.2019 15:01
- гость -

скромненько дали.

11.12.2019 15:05
- гость -

1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении

Ой как страшно

11.12.2019 15:21
- гость -

Он их не заметил, а скорость в "120 км/ч", он своем тарантасе, тоже не заметил? ехал бы 60, как того требует ПДД, всё бы заметил.

11.12.2019 15:25
- гость -

Давно пора понижать скорость до 50км/ч и штрафной порог до 10км/ч, а упоротых на драндулетах, за "замазывание гос.номера" и т.п. - лишать ВУ на 3 года.

11.12.2019 15:46
- гость -

А где тогда упоминание, что девушки были очень пьяны. После происшествия кто-то говорил. Иначе почему так мало дали.

11.12.2019 15:49
- гость -

один из свидетелей сообщил, что перед происшествием остановил свой автомобиль на встречной полосе и стал мигать фарами, чтобы предупредить мотоциклиста о пешеходах.
---
ослепил?

11.12.2019 15:52
- гость -

Я бы к судье присмотрелся повнимательнее.

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