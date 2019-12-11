Ставил коленями на гречку и избивал. В Омске отчим жестоко издевался над пасынком

35-летний житель Омска длительное время издевался над сыном своей 27-летней любовницы и снимал это на видео, сообщает Life.
Даже за небольшие провинности он заставлял ребенка стоять коленями на гречке по 9 часов, бил его и дергал за волосы. Все происходящее изверг снимал на камеру.
Мать школьника не вставала на защиту сына, а наоборот, вечерами вместе с любовником пересматривала записи с издевательствами.
Однажды мальчику удалось сбежать и рассказать обо всем соседу по даче. Тот заявил о происшествии в полицию.
Ребенку пришлось делать операцию – крупа вросла в кожу на коленях.
Мать и ее сожителя обвинили в издевательствах и отправили в суд.
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