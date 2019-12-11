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Новости

Единороссы только к февралю скажут, кого поддержат при назначении мэра Барнаула

, ИА "Амител"
Они будут ждать решения конкурсной комиссии
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

В барнаульском отделении "Единой России" (ЕР) только в феврале, накануне назначения главы города, официально сообщат, кого из кандидатов поддержат. Такое решение принял местный политсовет партии, сообщает сайт реготделения ЕР.

Напомним, принимать документы от потенциальных кандидатов конкурсная комиссия закончит уже 19 декабря.

Единороссы объясняют свой подход тем, что только 6 февраля комиссия определит, кого допустить к голосованию депутатов гордумы. Именно в этот день барнаульское отделение ЕР проведет второй этап конференции, на которой и определит, кого поддержать. 

После этого местные партийцы согласуют еще свое решение с генсоветом партии.

Депутаты выберут мэра из утвержденных комиссией кандидатур на сессии 14 февраля.

Напомним, кресло мэра Барнаула стало вакантным после того, как бывший глава Сергей Дугин 15 августа подал в отставку. Администрацию временно возглавляет Вячеслав Франк.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

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