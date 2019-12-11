Мошенники в Барнауле устроили "фальшивый" кастинг на фильм о Конюхове

Неизвестные организовали кастинг на массовку в фильм об отечественном путешественнике Федоре Конюхове, съемки которого будут проходить во второй половине декабря и весь январь в центре Барнаула. Щедрые организаторы обещают "гонорар от 1000 до 2500 рублей за съемочный день, но при этом участникам кастинга необходимо внести деньги за получение необходимой карточки актеров. В молодежном центре кинематографистов Алтайского края предупредили, что никаких съемок в Барнауле проходить не будет и неизвестные Спилберги или Копполы, скорее всего, – мошенники.
"Помните, что если вас приглашают принять участие в кастинге и затем предлагают сделать вам карту актёра (индивидуальная карта массовочной оплаты, зарплатная карта), либо портфолио, оплатить заранее одежду (костюм, куртку) без собеседования с вами лично и последующими обещаниями вернуть деньги в дни съёмок – это мошенники", – сказано в обращении.
В центре просят убедиться в том, что участие в кастинге бесплатное, и вас не просят перевести денежные средства, отправить куда-то СМС или раскрыть секретную информацию (например, CVV-коды банковских карт).
Недавно в Екатеринбурге мошенники устроили фальшивый кастинг для актеров от имени Свердловской киностудии. Они требовали переслать деньги за некую "индивидуальную карту актера".
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